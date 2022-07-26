طريقة عمل الخبز المحمص بالثوم والزعتر والجبنة

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الخبز المحمص هو واحد من المقبلات التي يمكن أن يتم تحضيرها فى المنزل بكل سهولة وبأقل المكونات، حيث أن هناك الكثير من الطرق التى يمكن تحصير الخبز المحمص بها ومنها خبز محمص بالثوم والزعتر والجبن مع الطماطم. مكونات الخبز المحمص بالثوم: خبز إيطالي.

5 ملاعق كبيرة زبدة اللينة.

2 ملعقة صغيرة زيت زيتون.

3 فصوص ثوم مهروس.

1 ملعقة صغيرة زعتر مجفف.

قليل من الفلفل، والملح.

1 كوب برش جبن موزاريلا. طريقة التحضير: نقوم بتسخين الفرن ونقوم نقوم بتقطيع الخبز على شكل شرائح سميكة ونقوم بإحضار وعاء ووضع الزبدة، وزيت الزيتون، والثوم، والملح، والزعتر، والفلفل. نقوم بتقليبهم جيداً وناخذ كمية مناسبة ووضعها متساوية على الخبز نقوم بإحضار صينية ووضع الخبز ووضعها في الفرن وتركها لمدة 5 دقائق على درجة حرارة متوسطة حتي يتغير لونه إلي الذهبي. نقوم بإخراج الصينية ووضع الجبن المبشورة فوق الخبز وإدخالها الفرن مرة أخرى وتركها لمدة 2 دقيقة حتي تذوب الجبنة وتقديمها. مكونات الخبز المحمص بالزعتر: خبز.

زيت نباتي للقلي.

2 ملعقة كبيرة زعتر مطحون. طريقة التحضير: نقوم بتقطيع الخبز بشكل أفقي، نقوم بإحضار مقلاة وتسخينها ووضع الزيت النباتي، والزعتر ونقوم بقلي الخبز وتقديمه بجانب الشاي. مكونات خبز التوست المحمص مع الجبنة والطماطم: 2 شرائح خبز التوست.

2 شرائح جبنة الايدام.

1 حبة طماطم.

بصلة بيضاء.

2 ملعقة كبيرة بصل أخضر مفروم.

قليل من الفلفل الأسود المطحون. طريقة التحضير: نقوم بتوزيع ملعقة صغيرة من البصل المفروم على الخبز ونقوم بتغطيتها نقوم بإحضار صينية ووضع الخبز وتغليفها بورق الزبدة. نقوم بإدخالها الفرن وتركها لمدة 5 دقائق حتي تذوب شرائح الجبن نقوم بتقطيع الطماطم، والبصل الأبيض على شكل دوائر. إخراج الصينية ووضع على الوجه الطماطم والبصل الأبيض وننثر الكريمة المتبقية من البصل الأخضر المفروم، ورش الفلفل الأسود. مكونات خبز الطابون المحمص: خبز طابون.

قطع جبنة صفراء. طريقة التحضير: نقوم بإحضار الخبز الطابون ووضع شرائح الجبنة ونقوم بوضع الخبز في الفرن حتي يتم تحميصه وتركه لمدة 5 دقائق حتي تذوب الجبنة تماما. مكونات خبز المحمص التونه والطماطم: 1 علبة تونة.

2 قطعة خبز باغيت مقطع إلي شرائح.

4 فصوص ثوم مهروس.

ربع كوب زيت زيتون.

حبة طماطم مقطعة إلي مربعات صغيرة.

نص كوب زيتون أخضر مقطع إلي مربعات صغيرة.

ملح.

فلفل أسود.

نعناع مجفف. طريقة التحضير: نقوم بإحضار وعاء ووضع الثوم، والزيت وخلطهم ونقوم بدهن الخبز وإحضار وعاء ووضع الطماطم، والتونه، والزيتون، والملح، والفلفل الأسود، وتقليبهم وتوزيعها بالتساوي على قطع الخبز. عمر شويل - جدة طريقة عمل الخبز المحمص بالثوم والزعتر والجبنة - ثقفني

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