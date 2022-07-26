نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تورتة البسكويت سهلة للمبتدئين بدون فرن ولا بيض أجمل تورتة للمناسبات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تورتة البسكويت من أسهل الحلويات التي يمكن تحضيرها في المناسبات، ويمكن حتى للمبتدئين عملها بكل سهولة فهى لا تحتاج لفرن أو بيض، كما أن طريقة تحضيرها بسيطة وغير معقدة، وسوف تحصلين على تورتة عالية بعدة طبقات من البسكويت والكريمة وصوص الكراميل اللذيذ، ولن تشتري التورتة بعد هذه الوصفة من المحلات بأسعار مكلفة، وسوف تحضريها بنفسك في كل المناسبات، وتبهري أسرتك وضيوفك بتورتة من أجمل الحلويات، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، طريقة عمل تورتة البسكويت بدون فرن ولا بيض.

مكونات تورتة البسكويت



وسوف نقدم لكم فيما يلي المكونات اللازمة لعمل تورتة البسكويت:

2 كوب ونصف من بودرة الكريم شانتيه.

2 ملعقة كبيرة من السكر المطحون.

2 كوب ونصف من الحليب البارد.

صوص الكراميل (2 كوب سكر، 2 كوب حليب ساخن، ملعقة صغيرة من النشا، ملعقة صغيرة زبدة).

بسكويت شاي سادة.

بسكوت مطحون للتزيين.

طريقة التحضير



يجد الكثيرون صعوبة في عمل التورتة في المنزل بنفس طعم وشكل التورتة الجاهزة، ولذلك يفضلون شرائها من المحلات، وسوف نقدم لكم فيما يلي خطوات عمل التورتة بأسهل طريقة:

لتحضير صوص الكراميل: نضع كوبين من السكر في طاسة ساخنة على نار هادئة حتى يتحول السكر إلى اللون الذهبي. ثم نضيف كوبين من الحليب الساخن مع التقليب حتى يذوب السكر، ثم نذوب ملعقة صغيرة من النشا في قليل من الماء ونضيفها على الخليط. نستمر في التقليب حتى يثقل القوام ثم نضيف ملعقة صغيرة من الزبدة ونطفئ النار، ونترك صوص الكراميل يبرد تماماً قبل استخدامه. ثم نخفق كوبين ونصف من بودرة الكريم شانتيه مع كوبين ونصف من الحليب البارد مع إضافة مع ملعقتين من السكر المطحون ونستمر في الخفق حتى تتماسك الكريمة . نحضر قالب كيك مستطيل الشكل ونزيل منه القاعدة، ثم نضع إطار القالب فوق طبق تقديم كبير. نبلل البسكويت السادة في الحليب ثم نضع طبقة من البسكويت في القالب، ونوزع فوقها طبقة خفيفة من صوص الكراميل باستخدام الملعقة أو كيس تزيين الحلويات. ثم نضيف طبقة من الكريمة باستخدام كيس تزيين الحلويات. ثم نضع طبقة ثانية من البسكويت ثم صوص الكراميل ثم الكريمة وهكذا حتى يمتلئ القالب. عندما نضع الطبقة الأخيرة من الكريمة نوزعها بالتساوي باستخدام سكين طويل، ثم ندخل التورتة في الثلاجة لتتماسك ساعتين. بعد تماسك التورتة نفتح القالب وندهن جوانب التورتة بالكريمة ثم نزينها بالبسكويت المطحون نضع كمية من الكريمة في كيس حلواني ونقوم بعمل وردات صغيرة فوق التورتة على الأطراف. وفي المنتصف نضع كمية من صوص الكراميل وتوزع جيداً. باستخدام عود خشبي نقوم بعمل خطوط بالطول لتأخذ التورتة شكل مميز. ندخل التورتة الثلاجة لحين التقديم.

طريقة عمل صوص الكراميل بدون نشا

المكونات

كوب سكر (200 جرام).

3 ملاعق كبيرة زبدة.

كوب حليب (200 مللي).

كوب حليب بودرة (100 جرام).

ربع ملعقة صغيرة ملح.

طريقة التحضير

نضع كوب من السكر في طاسة على نار متوسطة حتى يذوب السكر، ويصبح لونه ذهبي.

ثم نضيف الزبدة والحليب الساخن مع التقليب المستمر، ثم نضيف الحليب البودرة والملح.

نقلب لمدة دقيقتين ثم نطفئ النار، ونترك الصوص يبرد قبل استخدامه في تزيين الحلويات.