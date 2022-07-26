طريقة عمل البسبوسة بالسميد سهلة وطريقة تحضير القطر وسر نجاحه

طريقة عمل البسبوسة بالسميد سهلة إحدى أشهر الحلويات الشرقية، والتي تشتهر بتحضيرها في شهر رمضان المبارك، ولها أكثر من طريقة للتحضير، والتي تختلف وفقًا للإضافات والحشو الذي يتم وضعه بها مثل؛ طريقة عمل البسبوسة بالسميد وريقة عمل البسبوسة بالسميد والقشطة، وطريقة عمل البسبوسة بجوز الهند، وطريقة عمل البسبوسة بالقشطة، وطريقة عمل البسبوسة بالزبادي، وطريقة عمل البسبوسة البسيطة، وكذلك طريقة عمل البسبوسة بالسميد السايب، أو يمكنك اتباع طريقة تحضير البسبوسة لأشهر طهاة الوطن العربي، مثل طريقة عمل البسبوسة منال العالم، أو طريقة عمل البسبوسة بالزبادي للشيف حسن، وهي حلوى شرقية تناسب العديد من المناسبات والاحتفالات، سواء الاحتفالات الدينية، أو حتى مناسبات أعياد الميلاد والاحتفالات الشخصية والأسرية، أو حتى للتحلية في المساء.

طريقة عمل البسبوسة بالسميد

ثلاث أكواب من السميد الناعم.

كأس من اللبن الرائب.

ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.

كوب من السمن البلدي السائل.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كأس من السكر.

كوب من جوز الهند.

كمية من القِطر البارد.

كيفية وطريقة تحضير البسبوسة بالسميد بجوز الهند

قومي أولا بمزج السميد مع البيكنج باودر في وعاء عميق. وبعدها أضيفي إليهما السمن السائل وامزجيهم جيدًا. وعقب ذلك ضعي الفانيليا والسكر إلى المكونات السابقة وحركيهم. وبعدها ضعي الحليب وجوز الهند مع المزيج السابق واخلطي جيدًا. وبعد ذلك قومي بوضع البسبوسة في صينية مدهونة مسبقًا بقليل من الطحينة. وبعدها سخني الفرن عند درجة حرارة هادئة. وأدخلي البسبوسة إلى الفرن الساخن حتى تحصل على لون ذهبي من الأعلى. وأخيرًا أخرجي البسبوسة واسكبي فوقها القطر البارد وانثري جوز الهند على الوجه. وتلك هي طريقة عمل البسبوسة بالسميد سهلة.

طريقة تحضير القطر

لتحضير القطر للحلويات أو الشربات، أكثر من طريقة سهلة وبسيطة، يمكنك اتباع إحداها مثل طريقة عمل القطر منال العالم، أو طريقة عمل القطر شام الاصيل، ويجب أن تعلمي بأن سر نجاح القطر، يكمن في عيار القطر نفسه، حيث يمكنك تتبع خطوات طريقة عمل القطر مثل العسل، والتي يمكنك استخدامها كما هي في طريقة تحضير القطر للقطايف، أو طريقة عمل القطر للبسبوسة، مثل بسبوسة بالبندق منال العالم.

كوب ونصف ماء.

كوبان من السكر.

ملعقة صغيرة من الليمون الحامض.

ماء ورد بمقدار ملعقة صغيرة.

ملعقة صغيرة ماء زهر.

طريقة عمل القطر مثل العسل

ضعي قدر صغير على نار هادئة.

وبعدها اسكبي السكر والماء معا وحركيهما حتى تمام ذوبان السكر.

وبعد ذلك ضعي عصير الليمون على المزيج السابق بعد الغليان.

وعقب ذلك اتركي المزيج حتى الغليان أكثر.

وأخيرًا أطفئي النار وضعي كلا من ماء الزهر والورد.

وبعدها اتركي المزيج جانبًا حتى يبرد.

البسبوسة بالسميد والقشطة

كوبان من السميد الناعم.

كوب واحد من السكر.

جوز هند بمقدار كوب واحد.

كوب واحد من القشطة.

علبة واحدة من الزبادي.

كوب واحد من السمنة السائلة.

ملعقة صغيرة من البيكينج صودا.

رشة ملح.

ملعقة كبيرة بكينج بودر.

كمية من القطر البارد.

طريقة عمل البسبوسة بالقشطة