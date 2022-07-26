مش هتحتاجي كوافير.. أفضل طريقة لصبغ الشعر باللون البني اللامع في البيت

طريقة صبغ الشعر باللون البنى، يعد صبغ الشعر من أكثر الأشياء التي ترغب بها النساء وتتطلع إلى كل ما هو جديد فى عالم موضة صبغ الشعر، من أجل الحصول على إطلاله مختلفة والشعور بالتغيير مما يعود بالإيجابية على النفس ويشعرهن بالسعادة وتحسين المزاج، ويعد صبغ الشعر باللون البنى من الألوان التي تظل رائجة دائما ولا تنتهى موضتها، حيث تلجأ إليه النساء فى مختلف الفئات العمرية حيث أنه يناسب جميع الأعمار ودرجات البشرة المختلفة.

وأصبحت الكثير من النساء حاليا تفضل صبغ الشعر فى المنزل بدلا من تكبد التكاليف المرتفعة فى مراكز التجميل، فضلا عن رغبتهما فى اختيار نوع الصبغة المفضلة التي يرغبونها، لذلك نقدم لكم خطوات صبع الشعر باللون البنى فى المنزل.

خطوات صبغ الشعر باللون البنى فى المنزل

قومى باختيار درجة لون البنى التي ترغبيها، واحضري عدد العبوات التي تتناسب مع طول شعرك.

اخلطي الصبغة مع زجاجة الأكسجين المتواجدة بداخل علبة الصبغة، بحيث يوضع بشكل تدريجي حتى تحصلي على قوام مناسب.

ارتدى غطاء واقي على كتفيك وقفازات بلاستيكية فى يديك للحماية من التلطخ بالصبغة.

مشطي الشعر وأفرديه جيدا ثم قسمي شعرك إلى خصلات صغيرة.

استخدمي فرشاة الصبغة فى فرد الخليط على الشعر، وابتعدي عن الجذور مسافة 2 سم، حيث يتم صبغهما فى الربع ساعة الأخيرة قبل شطف الشعر.

اتركي الصبغة على الشعر لمدة 45 دقيقة.

اشطفي الشعر بالماء ثم استخدمي البلسم فى ترطيبه وغسله.

الشاي لصبغ الشعر باللون البنى طبيعيا

يمكنك عن طريق استخدام الشاي أن تقومي بصبغ شعرك باللون البنى بطريقة طبيعية بعيدا عن استخدام الصبغات المليئة بالمواد الكيميائية، وذلك عن طريق تحضير من 3 إلى 5 أكياس من الشاي فى كوبين من الماء المغلي بالطريقة المعتادة، كما يمكنك إضافة بعض المريمية إليه ويترك تماما حتى يبرد ثم يوضع على الشعر لمدة ساعة على الأقل ثم يتم شطفه بالماء البارد، مع الاستخدام المتكرر لهذه الطريقة سوف تحصلين على لون بني طبيعي 100% وبدون استخدام الحناء أو الصبغات التي تحتوى على مواد كيميائية مثل الأكسجين.

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