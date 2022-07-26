نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لرموش طويلة وكثيفة طريقة عمل ماسكرا طبيعية في البيت لتطويل وتكثيف وتغذية الرموش في المقال التالي
تعتبر الماسكرا من أحد أنواع مستحضرات التجميل التي يكون لها دور كبير جدا في تطويل وتكثيف الرموش حيث تجعل لها شكل واضح وجذاب فهي تؤثر تأثير كبير على شكل الوجه، فقد توجد أنواع عديدة من مستحضرات التجميل ومنها الروج أو كريم الأساس أو الماسكرا وغير ذلك الكثير فلا نجد أي فتاة يمكنها أن تستغنى عن إستخدام هذه المستحضرات وذلك لأن كلا منهم يرغبون في ظهور جمالهم فيكون لهم شكل وملفت لأنظار الآخرين، وبسبب هذا تهتم دائما بالبشرة وتريد أن تحل أي مشكلة قد تتعلق بها ومن أهم المشاكل التي توجد بالوجه هي الرموش الخفيفة والقصيرة فهي لا تكون محببة فقد تنزعج كل الفتيات من شكل هذه الرموش فيرغبون في الحصول على الشئ الذي يساعد على تطويل الرموش بشكل سريع، فالذي يساعد على ذلك هو إستخدام الماسكرا ولكنها تعد من الأشياء الضارة التي قد تدهور الرموش وتعمل علي تساقط الشعر فتكون خفيفة جدا ولها شكل غير مرغوب فيه، ولهذا السبب ينصح بعدم إستخدامها حتى نحافظ على الرموش ولكي نحصل على رموش كثيفة وطويلة لابد من إستعمال الخلطات الطبيعية
طريقة عمل ماسكرا طبيعي في المنزل
مكونات ماسكرا طبيعي في المنزل:
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زبدة الشيا.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الخروع.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفازلين.
طريقة عمل ماسكرا طبيعي في المنزل:
- نقوم بإحضار وعاء عميق ونضع به ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زبدة ونضيف إليها ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفازلين ثم نضع الوعاء في الميكرويف ليتم ذوبان زبدة الشيا مع الفازلين.
- وبعد ذلك يتم إضافة ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الخروع وقومي بوضع ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون.
- ثم نقوم بتقليب جميع المكونات مع بعضها بطريقة جيدة ونحضر فرشاة ماسكرا تكون نظيفة ونضعها في هذه الخلطة.
- وبعد ذلك يتم تمشيط الرموش بإستخدام هذه الفرشاة ومن الأفضل أن يتم تكرار هذه الطريقة ونضعها على الرموش بشكل يومي حيث نضعها قبل النوم مباشرة للحصول على النتيجة المطلوبة.
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