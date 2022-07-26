وداعاً للسواد.. تاتو شفايف طبيعي باللون الأحمر الاكاجو ثابت طول اليوم لشفايف جذابة ومبهرة

نجد أن الشفاه تتعرض إلى الكثير من الجفاف والاسمرار وذلك بسبب عدم الاهتمام بها وترطيبها، جعل ذلك الكثير من السيدات والفتيات الذين يعانوا من جفاف الشفاه بالبحث عن الطرق الطبيعية التي تساعد عمل تاتو للشفاه حيث يساعد على ترطيبها ونجد لتوريد الشفاه يجب علينا أن نتبع بعض الوصفات الطبيعية التي تساعد على توريد الشفاه وترطيبها وسوف نوضح هذه الوصفات من خلال هذا المقال.

مكونات وصفة توريد الشفاه

نجد لعمل وصفة توريد الشفاه نحتاج إلى مكونات طبيعية موجودة في جميع منازلنا وسوف نوضح مكونات هذه الوصفة من خلال النقاط التالية.

فازلين.

زيت جوز هند.

بودر بلاشر قديمة.

نقطة دم غزال.

طريقة تحضير وصفة توريد الشفاه

تحضر هذه الوصفة بخطوات سهلة وبسيطة ويمكن للجميع. أن يقوم باستخدامها بكل بساطة وسوف نوضح خطوات تحضير الوصفة من خلال النقاط التالية

نحضر وعاء ونضع به الفازلين وزيت جوز اله‍ند ونقلب المكونات جيدا حتى تتجانس.

ثم نقوم بعد ذلك بوضع بودر البلاشر اللون الذي نريده.

نقلب المكونات جيدا حتى نحصل على قوام كريمي.

نضع نقطة دم الغزال على المكونات السابقة وسوف نلاحظ بأن الخليط أصبح أحمر اللون.

نضع الخليط على الشفاه بمثابة مرتين يوميا في الصباح، المساء.

نلاحظ بأن هذا الخليط يساعد على ترطيب الشفاه وتوريدها.

يمكن استخدام هذا الخليط على الخدود أيضا.

وصفة عصير الرمان لتوريد الشفاه

يعد عصيرالرمان من المكونات الطبيعية التي تساعد على تفتيح البشرة وتوريد الشفاه حيث يعمل الرمان على منح الشفاه الفيتامينات اللازمة التي تحتاجها وسوف نوضح طريقة عمل وصفة عصير الرمان من خلال النقاط التالية..

المكونات:

عصير رمان.

فازلين.

دم غزال.

طريقة التحضير: