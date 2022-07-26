اتحداكي تشتري الجاهز تاني.. خلطة السبع بهارات الهندية الأصلية كنز في مطبخك هيخلي أكلك ريحته جنان

نجد أن البهارات من التوابل المهمة التي يتم استخدامها في أعداد الطعام وذلك لكي تعطي نكهة مختلفة لكثير من الأطعمة، إلى جانب تحلية المذاق، حيث نجد هناك الأشخاص الذين يعشقون الأطعمة الحارة فيحبون إضافة الشطة والفلفل الأسود والبهارات الحارة، وهناك أخرون لا يحبون الأطعمة الحارة فيكتفون بإضافة الملح والكزبرة والكمون، فكل منا له الذوق المختلف، ونجد أيضا أن البهارات عرفت باسم البهارات الهندية وذلك لشهرة الهند بعمل البهارات الأصلية وأنها من أكثر الدول المصدرة لها، وتمتاز بهارات الهند بطعم أصلي رائع لا يوجد به أي شوائب ويكون طعمها متميز عندما نستخدمها على الأطعمة، ونتيجة استخدام ربة المنزل لتلك البهارات بشكل مستمر عملت على تجهيزها في المنزل وذلك حتى لا يتم خلطها وغشها في محلات العطارة إلى جانب لا تكلفها أي تكاليف غالية وسوف نتعرف على طرق أعداد البهارات من خلال هذا المقال.

مكونات عمل البهارات

نجد لعمل البهارات الهندية في المنزل نحتاج إلى عدة خطوات بسيطة ومكونات سهلة توجد في جميع منازلنا وسوف نوضح تلك المكونات من خلال النقاط التالية.

ثوم.

بصل.

كمون.

شطة.

كركم.

كزبرة.

حبهان.

طريقة تحضير السبع بهارات

تحضر السبع بهارات بخطوات سهلة جدا للغاية فيمكن للجميع عملها بكل سهولة في المنزل لنحصل على 7 بهارات متميزة في المذاق وسوف نوضح خطوات التحضير من خلال هذا النقاط التالية.

تحضير ثوم البودرة:

نحضر الثوم ونقوم بتقشيره وغسله ونتركه حتى يجف تماما.

نحضر الثوم ونقوم بتقشيره وغسله ونتركه حتى يجف تماما. ننتظر حتى يجف الثوم ويصبح صلبا وذلك عن طريق وضعه في الشمس أو في الفرن.

ثم نقوم بعد ذلك بطحنه جيدا حتى نحصل على ثوم بودر طبيعي بدون إضافات.

تحضير بصل البودر:

نحضر البصل ونقوم بتقشيره وتقطيعه قطع صغيرة.

نحضر صينية ونضع بها البصل ونضعها في الفرن حتى يتم تحميصه.

ثم نخرجه ونضعه في الكبة ونقوم بطحنه حتى نحصل على بصل البودر الطبيعي.

تحضير (الكزبرة، الكمون، الشطة، الكركم، الحبهان)

نحضر تلك التوابل ونقوم بتنقيتها من الشوائب وتحضيرها للطحن.

نقوم بطحن كل نوع من تلك التوابل على حدى ويجب التأكد من طحنهم جيدا.

تحضير السبع بهارات: