بسكويت جوز الهند ألذ بسكويت بطريقة سهلة وسريعة

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بسكويت جوز الهند من المخبوزات اللذيذة التي يقبل على تناولها كل أفراد الأسرة، وتحرص كثير من الأسر على عمل البسكويت بأنواعه في المناسبات والأعياد لتقديمه للضيوف، كما أن الأطفال يحبون تناوله كإفطار مع الشاي أو الحليب، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، طريقة سهلة التحضير وسريعة لعمل بسكويت جوز الهند بطعم رائع، ولا تأخذ وقت ولا جهد، كما تتميز مكونات البسكويت بأنها بسيطة وغير مكلفة. مكونات بسكويت جوز الهند سنقدم لكم فيما يلي المكونات اللازمة لعمل بسكويت جوز الهند بالمقادير المضبوطة التي تعطي بسكويت بطعم رائع: 2 كوب من الدقيق الفاخر.

3 ملاعق كبيرة من جوز الهند.

نصف كوب من السمن أو الزبدة.

نصف كوب من السكر المطحون.

بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

ملعقة صغيرة فانيليا. للتزيين نصف كوب جوز هند.

2 ملعقة كبيرة سكر. طريقة التحضير

لنجاح عمل البسكويت التزمي بخطوات طريقة التحضير التالية للحصول على بسكويت هش بطعم مميز: نخفق نصف كوب من السكر المطحون مع نصف كوب من السمن بالمضرب اليدوي حتى يصبح لون الخليط أبيض. ثم نضيف بيضة بدرجة حرارة الغرفة، وملعقة صغيرة من الفانيليا، وملعقة صغيرة من البيكنج بودر. نقلب المكونات جيداً، ثم نضيف ثلاثة ملاعق كبيرة من جوز الهند الناعم مع إضافة كوبين من الدقيق بالتدريج. ثم نعجن المكونات مع بعضها حتى تتشكل لدينا عجينة ناعمة لا تتشقق أثناء التشكيل. ثم نضع نصف كوب من جوز الهند وملعقتين من السكر في طبق. نشكل العجينة إلى كرات صغيرة الحجم، ثم نضع الكرات في طبق جوز الهند والسكر. نضغط على كرة العجين برفق ليلتصق بها جوز الهند والسكر وتأخذ شكل دائري. نضع كرات العجين في صينية مدهونة بالزيت مع ترك مسافة بين كل قطعة والثانية حتى لا تلتصق ببعضها أثناء الخبز. ندخل الصينية فرن ساخن مسبقاً درجة حرارته 170 مئوية على الرف الأوسط حتى يأخذ لون ذهبي من أسفل. ثم نطفئ النار من أسفل ونشعل الشواية ليأخذ البسكويت لون ذهبي من فوق. نخرج البسكويت من الفرن، ونتركه يبرد تماماً قبل التقديم. أسرار نجاح بسكويت جوز الهند لنجاح عمل أي بسكويت يجب الالتزام بالمقادير المحددة للمكونات وبخطوات طريقة التحضير للحصول على بسكويت ناجح، وسوف نقدم لكم بعض النصائح لنجاح عمل البسكويت: عجينة البسكويت لا تحتاج ماء أو لبن. يفضل متابعة البسكويت في الفرن لأنه ينضج بسرعة. يجب أن يكون البيض والزبدة بدرجة حرارة الغرفة، كما يجب أن تكون الزبدة غير مملحة. يجب عدم الإفراط في إضافة البيكنج بودر للعجين حتى لا يزيد حجم البسكويت كثيراً أثناء الخبز. عمر شويل - جدة بسكويت جوز الهند ألذ بسكويت بطريقة سهلة وسريعة - ثقفني

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