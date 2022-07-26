قنبلة التفتيح كريم النشا والخميرة الرهيب لتفتيح وتسمين البشرة وتنظيف المسام

كريم النشا والخميرة ، ويعتبر من الكريمات الطبيعية والخلطات الطبيعية التي تعمل على تفتيح البشرة والمناطق الداكنة والحساسة وإزالة التجاعيد، ويعمل على تأخر علامات التقدم في السن، ويتكون هذا الكريم من مكونات طبيعية ومتوفرة في كل منزل، وتبحث دائماً السيدات والفتيات على كريمات وخلطات طبيعية وفعالة لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد وعلامات الشيخوخة المبكرة في المنزل بكل سهولة، ويتكون هذا الكريم من الخميرة التي تحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحضير كريم النشا والخميرة الرهيب في المنزل لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد والبثور السوداء والحبوب وتفتيح الاماكن الداكنة والحساسة وإزالة التجاعيد.

مكونات عمل كريم النشا والخميرة

يتكون كريم النشا والخميرة من بعض المكونات التي تعمل على تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد وتسمين البشرة وهي كالآتي:-

٢ ملعقة صغيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

القليل من الماء الدافئ.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم الخميرة الرهيب لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد والبثور السوداء والحبوب وتفتيح الاماكن الداكنة والحساسة وهي كالتالي:-

تحضير إناء ونضع به النشا والخميرة الفورية ونقلب المكونات جيداً حتى الحصول على خليط متجانس. نضيف بعد ذلك الماء الدافئ بالتدريج ونقلب المكونات جيداً حتى الحصول على خليط متجانس وكريمي. بعد ذلك نقوم بفرد الخليط على البشرة ونتركه لمدة ربع ساعة ثم نغسل الوجه بالماء البارد ثم نقوم بتجفيفه جيداً. ثم نقوم بتكرار هذا الوصفة يوم بعد يوم لمدة عشر أيام وسوف تلاحظين نتائج فعالة ومبهرة.

فوائد الخميرة للبشرة

هناك بعض الفوائد التي تمنحها الخميرة الفورية للبشرة وهي كالتالي:-