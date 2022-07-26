نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الشكشوكة التركية بالبيض والطماطم والسجق في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل الشكشوكة التركية سهلة وبسيطة كما أنها إلى حد ما وصفة اقتصادية فهي لا تحتوي على لحوم حمراء أو دجاج وحتى ما تحتويه من مكونات مثل السجق التركي والبسطرمة تكون بكميات قليلة جدًا كما يمكن الاستغناء عنها إن لم تكن متوفرة. ومن المعروف أن للشكشوكة طرق عديدة ومكونات مختلفة يأتي اختلافها باختلاف البلد والذوق العام فيها والمكونات الأكثر استخدامًا مثل الشكشوكة المصرية والإسكندرانية والسعودية ووصفتنا اليوم الشكشوكة التركية.

مقادير شكشوكة البيض والطماطم

تتألف الشكشوكة التركية من مجموعة من المكونات التي تتناغم فيما بينها لتعطي طعم شكشوكة جميل وقوام الجبنة المذابة بداخلها كأنها بيتزا.

عدد 4 حبة بيض.

4 قرون فلفل أخضر بارد أو حار أو خليط بينهما حسب الرغبة.

3 ملاعق كبيرة من الزبدة.

2 ثمرة من الطماطم.

فلفل أسود.

قطعة سجق تركي أو أي نوع سجق متوفر.

2 شريحة صغيرة من البسطرمة. (يمكن الاستغناء عنها).

جبنة موتزريلا أو أي نوع آخر مشابه لها في القوام.

ملح.

طريقة عمل الشكشوكة التركية بالسجق والجبن

أول ما نقوم به لإعداد الشكشوكة على الطريقة التركية نضع الزبدة في مقلاة على نار هادئة حتى تذوب. ثم نقوم بتقطيع الفلفل الأخضر إلى حلقات صغيرة ونضعها في المقلاة. بعد ذلك نقوم بتقشير الطماطم ثم تقطيعها إلى مكعبات صغيرة جدًا ونضعها في المقلاة مع الزبدة والفلفل ونقلبهم بعد إضافة رشة من الفلفل الأسود.

نترك الطماطم والفلفل على النار الهادئة بعد تغطية المقلاة حتى تنضج الطماطم. بعد ذلك نكشف عنها الغطاء ونهرسها بهراسة البطاطس أو بالشوكة كما هو متاح. ثم نبشر كمية من الجبن الموتزريلا ونضعها فوق الخليط على النار مع التقليب.

بعد ذلك نضع البيض على باقي الخليط على النار ونقوم بتقطيع السجق والبسطرمة إلى قطع صغيرة وإضافتهم كذلك مع التقليب حتى تنضج كل المكونات وتتجانس ونرى إن كانت بحاجة إلى الملح.

وأخيرًا نضع كمية من الجبن الموتزريلا ونغطي المقلاة ونترك الشكشوكة على النار دقائق حتى يذوب الجبن وتصبح جاهزة للتقديم.

وبهذا نكون انتهينا من سرد طريقة عمل الشكشوكة التركية بالتفصيل والتي تعتبر أكلة مناسبة في كل الأوقات في الإفطار أو الغداء أو العشاء وحتى في رمضان في السحور.