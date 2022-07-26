طريقة تحضير الكوكيز بالشوكولاته بالطريقة الأصلي من المنزل بطعم ولون الكوكيز الجاهزه

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طريقة تحضير الكوكيز بالشوكولاته من احلى انواع البسكويت التي يفضل الكثيرين تناوله وبالأخص عشاق الشوكولاتة والأطفال، كما أنه من الحلويات البسيطة واللذيذة جداً وأصبحت تقدم بشكل دائم في الإحتفالات و المناسبات والأعياد، والجميع يفضل تناولها بجانب المشروبات الساخنة أو الباردة ولذلك يطلبه الابناء دائما ويقومون بشرائه من الخارج و الأفران، ومن خلال هذا المقال سنقدم لكم طريقة تحضير الكوكيز بالشوكولاته بالطريقة الأصلية مثل المطاعم بطريقة الافران، ستحضرين بيدك احلى واطعم بسكويت كوكيز بالشوكولاتة بقوامه المضبوط المقرمش. الكوكيز بالشوكولاته المكونات كوب وربع دقيق متعدد الاستخدامات (180 جرام).

نصف كوب زبده (118 جرام).

ملعقة كبيرة فانيليا.

نصف كوب سكر أبيض الناعم (100 جرام).

بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

نصف كوب سكر بنى (85 جرام).

ملعقة كبيرة نشا.

نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

ربع ملعقة صغيرة ملح.

كوب ونصف قطع شوكولاته (270 جرام) أو شوكلت شيبس. طريقة تحضير الكوكيز بالشوكولاته في البداية نأتي بوعاء كبير وعميق ونقوم بوضع الزبدة ثم نأتي بالمضرب الكهربائي.

نضرب الزبدة جيداً بالمضرب حتى يصبح قوام الزبدة كريمي وناعم ولونها فاتح.

بعد ذلك نضيف نصف كوب من السكر الأبيض الناعم ونقوم بضربه جيدا مع الزبدة بالمضرب الكهربائي حتى يمتزجا السكر مع الزبدة تماما.

ثم نضيف حبة البيض على خليط الزبدة و نضيف الفانيليا ونستمر في ضرب المكونات بالمضرب الكهربائي جيدًا حتى يمتزجا ويختفي أثر البيض تماماً مع الخليط.

نضيف السكر البنى و النشا على الخليط ونقلبهم مع بعضهم جيدًا.

بعد ذلك نقوم بنخل الدقيق والبيكنج بودر ورشة الملح ونخلطهم مع بعضهم.

نضيف خليط الدقيق على خليط الزبدة ونقلبهم مع بعضهم بملعقة حتى يختفي أثر الدقيق مع الزبدة.

ستلاحظين أن قوام الكوكيز بالشوكولاته لزج بعض الشيء.

بعد ذلك نأتي بصينية الفرن ونقوم بتوزيع القليل من الزبدة بداخلها لكي لا تلتصق قطع الكوكيز.

نأتي بملعقة الآيس كريم أو بيدك وقومي بتشكيل خليط الكوكيز كور متساوية الحجم.

ثم نقوم برص قطع الكوكيز على الصينية ونترك مسافة بين كل قطعة والأخرى لأنها سوف تزيد في الفرن.

ندخل الصينية في الفرن على درجة حرارة 170 درجه لمده 20 دقيقه او لحد ماتحمر من الأطراف وتأخذ اللون الذهبي الفاتح.

بعد ذلك نخرج صينية كوكيز الشوكولاته من الفرن ونترك قطع الكوكيز حتى تبرد تماماً.

لابد أن تبرد لكى تصبح مقرمشة ثم تقدم للطعام بالصحة والهنا. عمر شويل - جدة طريقة تحضير الكوكيز بالشوكولاته بالطريقة الأصلي من المنزل بطعم ولون الكوكيز الجاهزه - ثقفني

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