ليدين ناصعة البياض.. حضري كريم طبيعي من مطبخك لتبيض اليدين والرجلين بأبسط المكونات

كريم لتبيض اليدين والرجلين، قد يعاني العديد من السيدات والفتيات من اسمرار في اليدين وكذلك في الرجلين بسبب التعرض لأشعة الشمس، لذلك يلجأن العديد منهن إلى المواد الكيميائية التي تساعد في التفتيح بشكل سهل وسريع، ولكن قد يتعرض العديد منهن إلى الحساسية بسب كثرة استخدام هذه المواد، علاوة على ذلك يفضلن العديد منهن إلى اللجوء إلى المواد الطبيعية التي تساعد في التفتيح بشكل كبير دون أن تؤثر على الجلد، لذلك يوجد العديد من الوصفات الطبيعية التي يمكنك الاعتماد عليها لتحضير العديد من الوصفات السهلة والسريعة التي تخلصهن من الاسمرار بشكل سريع للغاية وهذا ما سوف نتناوله في مقالنا هذا.

كريم لتبيض اليدين والرجلين

يمكنك إعداد العديد من الوصفات بمكونات بسيطة للتفتيح وذلك من خلال الآتي:

يتم إضافة كل من مقدار ثلاث ملاعق من الزبادي المضاف إليهم ملعقة كبيرة من الكركم.

تقومي بتطبيق هذا الخليط على اليدين والرجلين وتوزيعها بشكل متساوي.

ترك الخليط مدة لا تقل عن نصف ساعة وتكرر هذه الوصفة عدة مرات للوصول إلى أفضل النتائج.

وصفة اخرى للتبيض

يمكنك خلط كل من الخيار المبشور المضاف إليه مقدار ملعقة من الزبادي وكذلك القليل من اللبن والقليل من عصير الليمون وخلطهم جيداً.

قومي بمزجهم جيداً والقيام بتوزيعهم على اليدين والرجلين وتركهم مدة لا تقل عن نصف ساعة للحصول على النتيجة المرغوب فيها.

وصفات أخرى لتبيض اليدين والرجلين

يمكنك تبيض اليدين والرجلين بمكونات سحرية وذلك من خلال الآتي:

يتم إحضار مقدار من الجلسرين وإذابتهم ومزجهم بالليمون للحصول على خليط متجانس .

القيام بتوزيع الخليط على اليدين والرجلين وتركه مدة لا تقل عن نصف ساعة.

تكرر الوصفة عدة مرات للوصول إلى أفضل نتيجة.

زيت الزيتون والكركم

يعد زيت الزيتون من أفضل الزيوت الطبيعية التي تخلصك من الاسمرار، يمكنك استخدامه بالطريقة التالية:

يمكن القيام بمزج ملعقة من الكركم مع زيت الزيتون، وتوزيعه على اليدين والرجلين.

ثم يترك الكريم نصف ساعة على اليدين والرجلين، ثم يتم غسلهما بالماء الجاري.

في الختام فقد تعرفنا على تبيض اليدين والرجلين من خلال العديد من الوصفات الطبيعية التي تساعدك على تفتيح اليدين والرجلين بشكل سهل وسريع وبدون أي آثار جانبية.