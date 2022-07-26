تحدي المقشر المنزلي لتبييض وتقشير البشرة وإزالة الجلد الميت والبقع الداكنة نهائياً

خلطة تقشير البشرة، يعد تقشير البشرة هو من أهم الأشياء التي تهتم بها كل فتاة حيث تتخلص من خلايا الجلد الميت التي يمكن أن تتسبب في الكثير من مشاكل البشرة، يكون هناك أهمية كبيرة لتقشير البشرة حيث تساعد على تنشيط الدورة الدموية في البشرة كما أنها تقلل من ظهور الخطوط البيضاء وإزاله التجاعيد التي تظهر بها بشكل نهائي.

تهتم كل فتاة ببشرتها بشكل دائم وتقوم بالعناية والاهتمام دائما ببشرتها واستخدام كافة المنتجات ومستحضرات التجميل التي تعمل على تفتيح البشرة ولكن بدون أي جدوى، كما أن تواجه كل فتاة مشكلة كبيرة وهي تراكم الجلد الميت على البشرة فلابد من التخلص منه عن طريق تقشير البشرة بشكل طبيعي حتي تعمل علي التخلص من طبقة الجلد الميتة و تدفق الدورة الدموية في الوجه.

خلطة القهوة والعسل لتقشير البشرة

المقادير

ملعقتين كبيرتين من القهوة المطحونة.

ملعقتين كبيرتين من عسل النحل.

طريقة الاستخدام

نخلط ملعقتين كبيرتين من القهوة المطحونة في بوله صغيرة ثم نضيف عليه ملعقتين كبيرتين من عسل النحل و ندمجهم مع بعض جيدا.

نفرد الخلطة على البشرة ونوزعها بشكل كامل و ندلكها بحركات دائرية باستخدام أصابع اليدين ونتركها لمدة تلت ساعة.

نغسل البشرة جيدا باستخدام الماء الفاتر واستخدام مرطب مناسب للبشرة.

يجب استخدام تلك الوصفة على الأقل مرتين اسبوعيا حتى نحصل على بشرة صافية نقية.

خلطة القهوة والبيض لتقشير البشرة

المقادير

ملعقتين كبيرتين من القهوة المطحونة.

حبة واحدة من البيض.

طريقة الاستخدام

نقوم بخفق حبة واحدة من البيض في إناء صغير ثم نضيف عليه ملعقتين كبيرتين من القهوة المطحونة ونخلطهم جيدا مع بعض.

نضع الخلطة على البشرة ونقوم بالتدليك المستمر بحركات دائرية ثم نترك الخلطة علي البشرة لمدة 20 دقيقة.

نغسل البشرة جيدا مع تكرار استخدام تلك الخلطة مرتين كل أسبوع حتي تعمل علي تقشير البشرة والتخلص من الجلد الميت.

خلطة القهوة والشوفان

المقادير

ملعقة صغيرة من الشوفان المطحون.

ملعقة صغيرة من القهوة المطحونة.

ملعقة كبيرة من الزبادي.

طريقة الاستخدام