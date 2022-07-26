تجربتي مع تصبغات الوجه – الزيوت الطبيعية التي تعمل على إزالة التصبغات

تجربتي مع تصبغات الوجه من التجارب الشاقة التي مررت بها لذلك هي مهمة لك، لأن ظهور البقع الداكنة في البشرة تعد من أكثر المشاكل التي تواجه الكثير منا خاصةً النساء وتظهر عند البعض منهم أثناء فترة الحمل ويعتبر الحمام المغربي من أهم الطرق للتخلص من ذلك.

تجربتي مع تصبغات الوجه

وجدت الكثير من البقع الغامقة ظهرت في وجهي، وفي بعض الأحيان تتواجد بكثرة في جسمي، لذلك قررت أن أبحث عن طريقة لتوحيد لون البشرة فوجدت خليط من الصبار والعسل قمت بمزج كمية متوسطة من جل الصبار مع ملعقة كبيرة من العسل، لحين يصبح متجانس، قمت بوضعه على البشرة لمدة لا تزيد عن ربع ساعة، ثم غسلت وجهي جيدًا.

إزالة تصبغات الوجه في أسبوع

اخلطي مقدار ملعقة كبيرة من عصير الليمون، مع ملعقة كبيرة من العسل الأبيض، ثم يتم استخدام هذا الخليط على جميع الأماكن الغامقة في البشرة. امزجي عدد ٢ ملعقة كبيرة من بودرة الشوفان، مع الحليب حسب الاحتياج، مع القليل من العسل حتى يمتزجان مع بعضهما يوضع على البشرة لمدة ربع ساعة، ثم يتم غسل الوجه بالماء الفاتر جيدًا.

ماسك لإزالة تصبغات الوجه

يتم إحضار كمية متوسطة من العرقسوس، بودرة الكركم، زيت جوز الهند. خلط جميع المكونات السابقة حتى نحصل على قوام متماسك، يوضع على البشرة لمدة عشر دقائق حتى يجف تمامًا.

ماهي أسباب تصبغات الوجه؟

التعرض لأشعة الشمس المباشرة. التغير الهرموني في الجسم. إصابة الجلد ببعض الأمراض مثل الإكزيما، الصدفية وغيرها. التقدم في العمر. آثار لحب الشباب. الضرر الناتج عن إزالة الشعر بالشمع. استخدام العطور التي تحتوي على نسبة عالية من الكحول.

كيف ازيل التصبغات من وجهى؟

يمكن إزالة البقع الداكنة من الوجه بالأحماض مثل، حمض ألفا هيدروكسي الذي يعمل على إزالة خلايا الجلد الميتة. باستخدام التقشير الكيميائي لأنه يحتوي على أحماض عالية التركيز تساعد في إزالة البقع الداكنة من الوجه، لكن تسبب بعض الأعراض الجانبية منها الاحمرار، التهيج، التقرح. عن طريق الليزر وهو عبارة نوعين، أحدهم يزيل طبقات من الجلد، والثاني يساعد على شد البشرة، وتعزيز معدل الكولاجين.

ما هي الزيوت الطبيعية التي تعمل على إزالة تصبغات الوجه؟

زيت الشاي الأخضر.

زهره الربيع المسائية.

زيت الكركم.

إكليل الجبل.

زيت الليمون.

أنصح الجميع بالاستفادة من تجربتي مع تصبغات الوجه سواء كانت باستخدام الأحماض، أو التقشير الكيميائي وغيرها من الطرق التي تم ذكرها في السطور السابقة.

الخلاصة

لقد قمت بتوضيح تجربتي مع تصبغات الوجه حتى يمكنك الاستفادة منها، وأيضًا تم توضيح بعض طرق التخلص من البقع الداكنة في الوجه سواء كانت طريقة طبيعية أو كيميائية.