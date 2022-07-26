نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للقضاء على القشرة اعملي خلطة الزيوت السحرية التي تجعل شعرك لامع في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد خلطة الزيوت السحرية للقضاء على القشرة من أقوى الخلطات الطبيعية التي تساعد في القضاء على القشرة بشكل ملحوظ، فكثير من الناس يشكون من القشرة المزعجة التي تسبب لهم الكثير من الإحراج أمام الجميع، وهنا سوف نقوم بتحضير هذه الخلطة بطريقة سهلة وبسيطة في المنزل بدلا من شراء مواد كيميائية ضارة بثمن باهظ تؤدي إلى تلف الشعر، كما تتكون هذه الخلطة من ثلاث زيوت بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل مكان حيث يمكن تواجدها بشكل خام عند العطار، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل خلطة الزيوت السحرية للقضاء على القشرة بشكل ملحوظ في وقت قصير.

مكونات عمل خلطة الزيوت السحرية للقضاء على القشرة

هناك الكثير ممن يشكون من قشرة الشعر وهنا سوف نقدم خلطة الزيوت السحرية للتخلص من القشرة لذلك يجب توافر بعض الزيوت البسيطة وغير المكلفة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

ملعقة من زيت جوز الهند.

مقدار ملعقة من زيت الجرجير.

ملعقة من زيت الزيتون.

خطوات الإعداد والتحضير

لتحضير خلطة الزيوت الرهيبة للقضاء على القشرة في وقت قصير يجب إتباع بعض الخطوات البسيطة هيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-

نحضر وعاء صغير من البلاستيك ونقوم بخلط زيت الجرجير مع ملعقة من زيت الزيتون ونقلبهم جيدا. بعد نقوم بإضافة ملعقة من جوز الهند مع الخلط حتى تمتزج المكونات، ثم نحضر بخاخة ونضع بها خليط الزيوت لحين الاستخدام.

طريقة الاستخدام

سوف نقدم طريقة سهلة لتطبيق خلطة الزيوت بشكل ناجح على الشعر هيا بنا نتعرف عليها وهي كالآتي:-

نحضر البخاخة ونرش بها على فروة الرأس ونبدأ بالتدليك بحركات دائرية حتى يتغلغل الزيت بالشعر.

بعد ذلك نترك الزيت على الشعر لمدة لا تقل عن ٢٥ دقيقة، ثم نقوم بغسل الشعر بالماء الدافئ والشامبو.

نقوم بتكرار هذه الخلطة مرتين أسبوعيا لمدة شهر وسوف نلاحظ نتائج رائعة ومبهرة.

هذه الخلطة تعمل على القضاء على قشرة الشعر والحصول على شعر لامع خالي من القشرة المزعجة.

فوائد زيت جوز الهند للشعر

هناك عدة فوائد لزيت جوز الهند على الشعر هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-