تجربتي في علاج خشونة الركبة – ماهي أعراض خشونة الركبة؟

تجربتي في علاج خشونة الركبة تعد من التجارب الصعبة التي مررت بها، وهي عبارة عن تآكل في الغضروف الذي يغطي سطح المفصل وتعتبر من الأمراض المزمنة التي تصيب الإنسان خاصة كبار السن، لذلك سوف يتم إيضاحها جميع المعلومات عن خشونة المفاصل في السطور القادمة.

تجربتي في علاج خشونة الركبة

في بداية تجربتي في علاج خشونة الركبة بدأت أشعر بألم بسيط حول مفصل الركبة، ثم ازداد الألم وأصبح مستمر، بعد ذلك بدأت المعاناة من آلام أخرى في المفاصل سيتم ذكرها لك فيما يلي:

الشعور بألم يزداد تدريجيًا أثناء فترة الصباح أو عند الجلوس لفترات طويلة. ضعف في العضلات المتواجدة حول الركبة مما يجعلها أكثر عرضة للالتواء. ارتفاع درجة حرارة المفصل. قلة النوم. تورم واحمرار في الركبة.

أسباب خشونة الركبة

السمنة المفرطة، تسبب ضغط بشكل مستمر على مفصل الركبة. الإصابة بمرض النقرس. التقدم في السن. كثرة صعود الدرج ونزوله. زيادة المجهود البدني. تشوهات في العظام. التغيير الهرموني التي تتعرض له المرأة يسبب هشاشة العظام ما يجعلها أكثر عرضة للإصابة بها. الإصابة بكسر في مفصل الركبة.

أسباب خشونة الركبة في سن الشباب

كثرة التحميل على مفاصل الركبة. الجلوس بطريقة غير صحيحة مثل التربيع. عدم تناول الطعام الصحي الذي يحتوي على كالسيوم وفيتامين د. سوء التغذية. الوزن الزائد.

ماهي أعراض خشونة الركبة؟

الشعور بألم تدريجي أثناء فترة الصباح أو عند الجلوس لفترات طويلة. ضعف العضلات المتواجدة حول الركبة مما يجعلها أكثر عرضة للالتواء. ارتفاع درجة حرارة المفصل. تورم واحمرار في الركبة. قلة النوم بسبب الألم الشديد.

ما هو علاج خشونة الركبة بالأعشاب؟

البابونج: يتم نقعه في الماء المغلي ثم يتم شربه، يساعد في تخفيف الألم وتهدئة الأعصاب. زيت الزنجبيل: يدهن على الركبة مع التدليك برفق، يقضي على الآلام المصاحبة لخشونة الركبة. الخردل: يخلط مع كمية قليلة من الماء، ثم يوضع على الركبة مباشرةً، يعمل على تخفيف الآلام في الركبة، تنشيط الدورة الدموية في الأوردة والشرايين المتواجدة حول مفصل الركبة.

ما هي طرق الوقاية من مشاكل خشونة الركبة؟

تناول بعض المكملات الطبية مثل زيت كبد الحوت ويلعب دورًا في تقليل الانزيمات الضارة بالغضاريف في المفصل، الكركم، عصير الكرز الحامض، البروميلين من الأناناس. اتباع نظام غذائي سليم مضاد للالتهابات. عدم تناول الأطعمة المصنوعة من الدقيق الأبيض، والسكر لأنها سبب رئيسي في التهاب المفاصل. الحفاظ على وزن صحي. ارتداء حذاء طبي مناسب. ممارسة بعض التمارين الرياضية المفيدة لبناء العضلات.

تجربتي في علاج خشونة الركبة تعد أمر صعب جدًا بالنسبة لي، لكن التزمت بجميع طرق الوقاية أهمها المحافظة على الوزن، تناول الطعام المفيد الذي يحتوي على مضادات للالتهابات، ممارسة الرياضة لبناء العضلات.

الخلاصة

في النهاية لقد قمت بتوضيح كافة المعلومات عن تجربتي في علاج خشونة الركبة من بداية ظهور الأعراض إلى طريقة الوقاية والعلاج بالأعشاب الطبيعية بأسلوب سهل وبسيط يسهل عليك إتباعه.