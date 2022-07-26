وصفة لبان الدكر والنشا المعجزة والفعالة لشد تجاعيد البشرة وإزالة الترهلات هتصغري مهما كان عمرك

خلطة لإزالة التجاعيد بلا عودة، تعتبر التجاعيد هي من أهم الأمور التي تؤرق كل سيدة حيث تجعل البشرة تظهر بمظهر أكبر سنا ويكون مظهرها غير لائق علي الإطلاق، فتلجأ العديد من النساء بالبحث عن بعض الحلول التي من خلالها تتخلص من مشكلة التجاعيد فيستخدمون بعض الوسائل التي من خلالها تحصل على بشرة مشدودة تكون خالية من التجاعيد، فيمكن أن تتبع بعض الخلطات الطبيعية التي تستفيد منها البشرة في إزالة التجاعيد بلا عودة.

هناك العديد من المشكلات التي لا حصر لها تظهر في البشرة وتعاني منها معظم السيدات ومنها مشكلة التجاعيد، وعندما تظهر هذه المشكلة لدي السيدات تسبب إزعاج كبير لديهم وتحاول كل سيدة التخلص منها بشتى الطرق، قد تستخدم بعض الكريمات التي يدخل في تكوينها مواد كيميائية التي تضر بالبشرة، وتلجأ إلى استخدام بعض المكونات الطبيعية التي تعمل علي إزاله التجاعيد بلا عودة.

خلطة لبان الدكر لإزالة التجاعيد

يعد لبان الدكر هو من أفضل الوصفات الطبيعية التي نستخدمها للبشرة حتي نحصل علي بشرة مشدودة لأن للبان الدكر مفعول سحري في إزالة التجاعيد كما تعمل علي إزالة المشكلات التي تعاني منها البشرة بشكل طبيعي ونقوم بتحضير الخلطة فيما يلي:

المقادير

احضر ربع كوب من لبان الدكر.

كمية مناسبة من الماء المغلي.

استخدام زجاجة بخاخ فارغه.

قطعة من القطن الطبي.

طريقة التحضير

نأتي بكوب فارغ ونضع به كمية مناسبة من الماء المغلي ثم نضيف إليها ربع كوب من اللبان الدكر ونتركه حتي يتم نقعه لمدة يوم كامل من الليل حتى صباح اليوم التالي.

نقوم بتصفية ماء لبان الدكر من كوب الماء حتى نحصل على ماء لونه أبيض.

نضع ماء لبان الدكر التي تم تصفيتها في داخل زجاجة بخاخ تكون معقمة ونظيفة جيدا.

نستخدم قطعة من القطن الطبي ونضيف إليها مقدار مناسب من ماء لبان الدكر ونقوم بالمسح على البشرة والرقبة مع توزيعها جيدا ونضع ذلك قبل النوم حتي يتم تركها فترة الليل بإكمالها.

نغسل البشرة في صباح اليوم التالي حيث نجد مفعوله فعال في إزالة التجاعيد وشد البشرة.

خلطة النشا وماء الورد

المقادير

معلقة كبيرة من نشا الذرة.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

طريقة التحضير