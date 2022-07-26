2 معلقة حنة ... طرق طبيعية جدا سوف تخلص من شيب الشعر وبدون الذهاب إلى الكوافير والنتيجة هتبهر من حولك

تخلص من شيب الشعر، مشكلة الشيب المبكر تواجه الكثير من الشباب والفتيات وذلك لأنها مشكلة ترجع إلى الوراثة في أغلب الأوقات وفي بعض الحالات يرجع ذلك بسبب استخدام بعض المواد الكيميائية الضارة على الشعر، مما يؤدي إلى تحول لون الشعر الأسود إلى اللون الجراي، ولذلك سنقدم لكم اليوم أهم الوصفات التي تساعدك على التخلص من الشيب نهائيًا بمكونات بسيطة ولكنها فعالة وأهم ما يميزها أنها طبيعية ولا تؤدي إلى أضرار في الشعر.

تخلص من شيب الشعر

تبحث دايما بعض السيدات للتخلص من شيب الشعر ونحن من خلال موقعنا ثقفني قدمنا لكم طرق مختلفة للتخلص من شيب الشعر

المكونات

قشر البصل.

زيت زيتون.

زيت اللوز الحلو.

حنه طبيعيه.

2 ملعقة كبيرة من المرمرية.

طريقة تحضير الوصفة

نجد أن مجموعة المكونات التي سبق أن حددناها من أكثر المواد التي تساعد على إعادة اللون الأسود إلى الشعر،

والحنة من أكثر المواد الطبيعية التي تساعد على نعومة الشعر وحيويته ومنع الأسباب التي تؤدي إلى زيادة أنتشار الشعر الأبيض في فروة الرأس.

نقوم بوضع نصف كوب من الماء المغلي على النار بعد ذلك نقوم بوضع المرمرية وقشر البصل حتى يصل إلى درجة الغليان.

نأخذ هذا الماء ونقوم بعجن الحناء مع زيت اللوز وزيت الزيتون

حيث يعملان على ترطيب الشعر وحيويته بالإضافة إلى أن زيت اللون يحفز نمو الشعر الأسود من جديد.

بعد ذلك يتم وضع هذا الخليط على الشعر لمدة ليلة كاملة أو 5 ساعات على الأقل.

وأهم شيء أن تقوم الفتاة أو الشاب بوضع بونيه من البلاستيك على الرأس حتى يستطيع الشعر تشرب الحنة جيدًا.

في اليوم الثاني نقوم بغسل الشعر من آثار الحناء، ودهن الشعر بزيت الزيتون.

ولابد من عدم تعريض الشعر لأي كيماويات ويفضل أستخدام الشامبو الخالي من السلفات.

وصفة قشر البطاطس للقضاء على الشعر الأبيض

المكونات

قشر بطاطس.

2 كوب من الماء.

طريقة تحضير قشر البطاطس للقضاء على الشعر الأبيض