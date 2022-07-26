طول عمرك بتخزنى الطماطم غلط جبتلك سر التخزين...طريقة عمل صلصة الطماطم أو الطماطم البيوريه لأطول فترة ونفس اللون والطعم الرائع

عمل صلصة الطماطم أو الطماطم البيوريه، تتعرض الطماطم إلى ارتفاع ثمنها في الكثير من الأوقات، وبالأخص شهور معينة في العام ولذلك على ربة المنزل الذكية عليها أن تقوم بتخزين الطماطم في الأوقات التي تنخفض فيها الأسعار، وسوف نقدم لكي أكثر من طريقه اليوم لتخزين الطماطم، و طريقة عمل الصلصة التي تمكث في الفريزر لمدة شهور كاملة، ولا يحدث لها أي شيء، كما سنقدم لك أكثر من وصفة لعمل الصلصة، وكذلك الصلصة التي تصلح لجميع أنواع المحاشي، وكذلك التي تصلح للطبخ والمكرونات.

طريقة عمل صلصة الطماطم

المكونات

3 كيلو طماطم.

1/2 كوب زيت.

2 ملعقة كبيرة ملح.

2 ملعقة سكر كبيرة.

طريقة التحضير صلصة الطماطم

نقوم بإحضار كمية الطماطم المتاحة، ونقوم بغسلها جيدًا ويفضل عند شراء الطماطم أن تكون من النوع البلح تكون حمراء اللون.

من الأفضل أن يتم غسلها بالماء والخل للتخلص من آثار المبيدات التي يتم رشها على الطماطم، وكذلك الكيماويات.

بعد ذلك نقوم بتقطيعها وإزاله القمع لأنه يكون جامع جميع المبيدات.

بعد ذلك نضع الكمية في إناء عميق ونضعهم على نار متوسطة لمدة نصف ساعة، وتكون هذه المرحلة مهمة جدًا لعمل صلصة الطماطم لأنها تحفظها لأيام طويلة.

لابد أن نتركها حتى تهدأ قليلًا حتى نستطيع وضعها في الخلاط الكهربائي.

بعد ذلك نقوم بوضع طماطم في الخلاط حتى تصبح بيوريه ناعم.

يمكن تصفية الطماطم حتى تصلح لعمل المكرونة والمسبكات.

بعد ذلك نترك الطماطم حتى تبرد تمامًا، وبعد ذلك لا يبقى أمامنا سوى خيارين، إما أن نقوم بحفظ الطماطم كما هي.

أو أمامنا خيار آخر وهو أن تعود على النار مرة أخرى حتى تتشرب كل الماء الموجودة فيها، وكذلك نقوم بإضافة الملح والسكر ونتركها حتى تتسبك تمامًا.

طريقة عمل صلصة الطماطم البيوريه

المكونات

طريقة تحضير صلصة الطماطم البيوريه