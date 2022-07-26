نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلطة قنبلة عراقيه تبييض الوجه واليدين والاماكن السوداء والكلف بنتيجة مبهرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم اليوم لكل متابعينا الكرام وصفة لتبييض البشرة سريعاً وتعد تلك الوصفة هي الأقوي بين الوصفات الطبيعية المنتشرة، فكما نعلم هناك العديد من السيدات والفتيات يسعون دوماً وراء المنتجات المتخصص في تفتيح لون الجلد ولكن هناك أثار جانبية لتلك المنتجات قد تأذي البشرة أكثر من نفعها وليس هناك أفضل من الوصفات الطبيعية لتفتيح البشرة التي تعد أكثر أمانا، ومن هذا المنطلق أود أن أقدم لكل زوار موقعنا ثقفني أقوي وصفة لتبييض الوجه والرقبة والنتيجة مضمونة ومجربه فتابعوني.

وصفة لتفتيح البشرة في يوم واحد

المكونات

ليمونة.

ملعقتان كبيرتان من النشا.

ملعقتان من ماء الورد.

وصفة لتبييض الوجه في يوم واحد

أولا جهزي وعاء واسع وضعي به كمية النشا وفوقه كمية عصير الليمون، ثم ضيفي عليهم ملعقتان ماء الورد.

قلبيهم جداجداً حتي تتجانس المكونات معا ويصبح لديكي خليط كريمي لزج.

ابدئي بتوزيع خلطة تفتيح البشرة على كامل وجهك بالتساوي.

اتركي الخليط حتي يجف تماما على بشرتك لمدة لا تقل عن نصف ساعة.

اشطفي وجهك بعد ذلك بالماء الدافئ، احرصي على تكرار تلك الوصفة المذهلة ثلاث مرات من كل أسبوع للوصول إلي النتيجة المطلوبة.

خلطة سريعة لتبييض الوجه واليدين

تعد تلك الوصفة من أكثر الوصفات الذي حققت نتيجة سريعة في تبييض الوجه واليدين مع البرتقال الذي يحتوي على فيتامين سي الذي يكسب بشرنك نضارة وحيوية وبالتالي يعمل تدريجياً على تفتيح الجلد، عن طريق أخذ ملعقة من عصير البرتقال وقطعة قطن امسحي بها وجهك والرقبة وكذلك اليدين وتترك لمدة ساعة قبل أن يشطف، ينبغي تكرار الوصفة مرة من كل أسبوع على الأقل.

وصفة لتفتيح البشرة السمراء سريعا