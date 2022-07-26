نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلطة قنبلة عراقيه تبييض الوجه واليدين والاماكن السوداء والكلف بنتيجة مبهرة في المقال التالي
عمر شويل - جدة نقدم اليوم لكل متابعينا الكرام وصفة لتبييض البشرة سريعاً وتعد تلك الوصفة هي الأقوي بين الوصفات الطبيعية المنتشرة، فكما نعلم هناك العديد من السيدات والفتيات يسعون دوماً وراء المنتجات المتخصص في تفتيح لون الجلد ولكن هناك أثار جانبية لتلك المنتجات قد تأذي البشرة أكثر من نفعها وليس هناك أفضل من الوصفات الطبيعية لتفتيح البشرة التي تعد أكثر أمانا، ومن هذا المنطلق أود أن أقدم لكل زوار موقعنا ثقفني أقوي وصفة لتبييض الوجه والرقبة والنتيجة مضمونة ومجربه فتابعوني.
وصفة لتفتيح البشرة في يوم واحد
المكونات
- ليمونة.
- ملعقتان كبيرتان من النشا.
- ملعقتان من ماء الورد.
وصفة لتبييض الوجه في يوم واحد
أولا جهزي وعاء واسع وضعي به كمية النشا وفوقه كمية عصير الليمون، ثم ضيفي عليهم ملعقتان ماء الورد.
قلبيهم جداجداً حتي تتجانس المكونات معا ويصبح لديكي خليط كريمي لزج.
ابدئي بتوزيع خلطة تفتيح البشرة على كامل وجهك بالتساوي.
اتركي الخليط حتي يجف تماما على بشرتك لمدة لا تقل عن نصف ساعة.
اشطفي وجهك بعد ذلك بالماء الدافئ، احرصي على تكرار تلك الوصفة المذهلة ثلاث مرات من كل أسبوع للوصول إلي النتيجة المطلوبة.
خلطة سريعة لتبييض الوجه واليدين
تعد تلك الوصفة من أكثر الوصفات الذي حققت نتيجة سريعة في تبييض الوجه واليدين مع البرتقال الذي يحتوي على فيتامين سي الذي يكسب بشرنك نضارة وحيوية وبالتالي يعمل تدريجياً على تفتيح الجلد، عن طريق أخذ ملعقة من عصير البرتقال وقطعة قطن امسحي بها وجهك والرقبة وكذلك اليدين وتترك لمدة ساعة قبل أن يشطف، ينبغي تكرار الوصفة مرة من كل أسبوع على الأقل.
وصفة لتفتيح البشرة السمراء سريعا
من الوصفات الفعالة هي وصفة تعد ثمرة البابايا مع الصبار التي تعمل على تفتيح البشرة السمراء سريعا كما تساعد في إخفاء عيوب الوجه والندوب، عن طريق خلط كمية من البابايا ويضاف إليها قطرات من الليمون، ثم نبدأ بالتدليك على المناطق المتواجد بها البقع الداكنة على الوجه ثم بعدها يترك المزيج لمدة 20 دقيقة ثم يغسل الوجه بالماء الفاتر، ينبغي أن تكرار الوصفة مرة على الأقل في الأسبوع.
خلطة طبيعية لتفتيح البشرة باستخدام الحليب السائل
تعتبر وصفة الحليب من اقوي الوصفات المذهلة في تفتيح البشرة كونه يحتوي على الكثير من الخصائص الفعالة في تبييض الوجه وتوحيد لونه وكذلك القضاؤ على البقع الداكنة، من خلال تطبيق كمية مناسبة من الحليب السائل على الوجه ويترك حتي مرور نصف ساعة قبل شطف الوجه بالماء الفاتر، تكرر العملية مرتين من كل اسبوع لنتيجة مبهرة.
وصفة الزبادي مع عسل النحل لتفتيح البشرة سريعا
تعتبر وصفة الزبادي مع عسل النحل من أفضل الوصفات الطبيعية المجربة والفعالة في تفتيح البشرة، حيث يحتوي كل مكون من المكونات بخصائص مذهلة تساعد في أزاله البقع الداكنة من على الوجه وتوحيد لون البشرة من خلال خلط ملعقة من عسل النحل مع ملعقة من الزبادي ويوزع المزيج على الوجه واليدين والرقبه ايضا و يترك لمدة ساعة حتى يجف تماماً ثم يشطف بعد ذلك بالماء الفاتر.
زيت الخروع لترطيب البشرة والتخلص من التجاعيد
يعتبر زيت الخروع من اقوي الوصفات الفعالة في تساعد في علاج البشرة سواء التخلص من النمش او البقع الداكنة والتصبغات التي تظهر نتيجة استخدام مساحيق التجميل لفترة طويلة وغيرها من الأمور البيئية الاخر.
المكونات:
- ملعقة من زيت الخروع.
- قطعة قطن نظيفة.
الطريقة
- نوزع كمية زيت الخروع على الوجه بواسطة قطعة القطن.
- يترك على الوجه حتي مرور 20 دقيقة.
- يشطف الوجه بالماء الدافيء.
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