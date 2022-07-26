طريقة عمل البسبوسة بالخطوات من المنزل سهلة ولذيذة زي المحلات بالظبط

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البسبوسة من أشهى الحلويات الشرقية التي تتميز بمذاقها الخاص، هذا بالإضافة إلى سهولة تحضيرها في وقت قليل وبمكونات سهلة متوفرة، ويوجد أكثر من نوع من البسبوسة مثل: البسبوسة العادية، والبسبوسة بالقشطة، فكلا منهما لديه طريقة تحضير مختلفة ويشتركان في طعمها المميز. تحضير البسبوسة بالقشطة مقدار كوبين سميد.

كوب لبن زبادي.

مقدار نصف كوب سكر.

ملعقة بيكنج بودر صغيرة.

مقدار نصف كوب سمنة.

عبوتان قشطة.

مقدار ربع كوب جوز هند.

فستق مجروش للتزيين. طريقة التحضير: في البداية نضيف السمن والسكر في وعاء ثم نخفقهم بالمضرب الكهربي حتى يتجانس الخليط ويتحول قوامه لكريمي ناعم. بعد ذلك نضيف اللبن للخليط ونقلب بالمضرب جيدًا حتى تتجانس المكونات. ثم نخلط كافة المكونات الجافة في وعاء منفصل، ونضيف السمن للخليط ثم نقلبهم للحصول على عجينة طرية. بعد ذلك نترك العجينة في الثلاجة لمدة نصف ساعة حتى ترتاح. ثم نضيف طبقة عجينة في قالب فرن مدهون بكمية زيت مخلوط بطحينة ونوزعهم جيدًا ونضغط عليها حتى تصبح متساوية. بعد ذلك نضع قالب الفرن في فرن مسخن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة ربع ساعة حتى تتماسك العجينة. ثم نضع طبقة من القشطة في المنتصف، وفوقها طبقة عجينة بسبوسة أخرى تغطيها جيدًا. بعد ذلك نضع طبقة فستق مجروش على الوجه للتزيين، ويتم تقطيع البسبوسة حسب الرغبة. في النهاية نضع صينية البسبوسة تحت شواية الفرن لمدة خمس دقائق حتى يتحمر وجهها ويتحول للون الذهبي. قبل تقديمها بعشر دقائق يصب القطر على وجهها ثم تقدم بالهنا والشفا. طريقة عمل البسبوسة العادية المكونات: مقدار ربع كوب سكر.

عدد ٣ أكواب سميد خشن.

مقدار كوب إلا ربع لبن زبادي.

رشة ملح.

مقدار نصف كوب جوز الهند.

ملعقة ماء ورد صغيرة.

مقدار كوب وربع زبدة.

ملعقة بيكنج بودر صغيرة.

مقدار ربع ملعقة بيكربونات صودا صغيرة.

شربات بارد.

حبات لوز كاملة للتزيين.

مقدار نصف كوب شرائح لوز. طريقة التحضير: نضع اللوز والسكر في الخلاط ونخلطهم على سرعة متوسطة لنحصل على خليط متجانس ناعم. بعد ذلك نضيف السميد ثم الملح والزبدة ونخفق مرة ثانية جيدًا. ثم نضيف جوز الهند مع اللبن الزبادي، وماء الورد وعليهم البيكنج بودر. بعد ذلك نضيف للخليط بيكربونات صودا ونخلط مرة ثانية للحصول على خليط متجانس. ثم نوزع عجينة البسبوسة في صينية بها طحينة مفرودة جيدًا. بعد ذلك نقطع العجينة في الصينية حسب الرغبة ويفضل مربعات ووضع في كل مربع حبة لوز كاملة. ثم ندخل الصينية إلى الفرن ونتركها لمدة نصف ساعة فقط لتتحول للون الذهبي. بعد ذلك نضع الصينية تحت الشواية لعدة دقائق حتى يحمر وجهها ونخرجها من الفرن. في النهاية نضع القطر البارد على البسبوسة الساخنة وتقدم بالهنا والشفا. عمر شويل - جدة طريقة عمل البسبوسة بالخطوات من المنزل سهلة ولذيذة زي المحلات بالظبط - ثقفني

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