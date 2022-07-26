نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقوي الوصفات الطبيعية لإزالة شعر الوجه فورا بدون الم وبدون شفرات في المقال التالي

عمر شويل - جدة إزالة شعر الوجه إذا كان شعرك داكنًا وبشرتك داكنة، فإن شعر الوجه يمثل مشكلة محرجة، لوحظ أن النساء ذوات الشعر الداكن والبشرة الفاتحة يعانين بشكل أقل من نمو شعر الوجه مقارنة بالنساء ذوات الشعر الفاتح والبشرة الداكنة، يظهر شعر الوجه عادة على شكل زغب ولكنه يصبح مشكلة محرجة بشكل متزايد إذا انخفضت مستويات هرمون الاستروجين مع تقدم العمر بسبب انقطاع الطمث أو مشاكل هرمونية أو مشاكل في المبيض.

وصفة السكر وعصير الليمون

إذا كنت ترغب في إزالة شعر الوجه ، فإن مقشر الوجه هذا مناسب لك. يمكنك القيام بما يلي: امزج ملعقتين كبيرتين من السكر والمكون الاخر هوعصير الليمون ونضيف لها حوالي تسع ملاعق كبيرة من الماء سخني هذا الخليط على الموقد حتى تظهر فقاعات عليه، ثم اتركيه يبرد ضعي هذا الخليط على المناطق التي تريدين إزالة الشعر فيها لمدة 20 إلى 25 دقيقة وافركيها بحركة دائرية أزيلي المزيج عكس اتجاه نمو الشعر اغسل المنطقة جيدًا بالماء البارد.

وصفة بياض البيض ونشا الذرة

يعمل مزيج من بياض البيض وكذلك نشا الذرة على إزالة الشعر غير المرغوب فيه من وجهك أو حيث ينمو في أجزاء أخرى كثيرة من الجسم، لاستخدام هذه الطريقة، اخلطي ملعقة كبيرة من النشا والسكر وبياض البيض، ضعي هذا المزيج على المناطق التي ترغبين في إزالتها بالشمع لمدة 15 دقيقة، ثم اشطفيها جيدًا بالماء البارد لإزالة الشعر غير المرغوب فيه نهائيًا.

الدقيق والحمص لازالة الشعر

إذا كنت تبحثين عن التخلص من شعر الوجه، جربي مقشر الحمص الدقيق للوجه، إنه طبيعي 100٪ ويعمل! يزيل دقيق الحمص الجلد الميت والشعر ويفتح لون البشرة وشعر الوجه، وطريقته في إزالة شعر الوجه هي كما يلي:

المكونات: ملعقتان كبيرتان من دقيق البازلاء كتكوت. ملعقة كبيرة من كريمة الحليب. ملعقة صغيرة من الحليب. نصف ملعقة كبيرة كركم.

طريقة التحضير: تخلط جميع المكونات لتشكيل عجينة سميكة، ضعي المعجون على وجهك واتركيه لمدة 20 دقيقة أو حتى يجفن افركي المعجون الجاف على بشرة الوجه باستخدام ليفة أو قطعة قماش ناعمة مبللة بالماء الدافئ، كرر هذه الطريقة 3-4 مرات في الأسبوع لمدة شهر تقريبًا لرؤية النتائج المرئية؛ إذن فالصيانة الشهرية ستساعد في تقليل النتوءات!

إزالة شعر الوجه والتخلص منه بواسطة الشمع

الشمع طريقة شائعة لإزالة الشعر من الوجه والساقين والذراعين والإبطين. الهدف من إزالة الشعر بالشمع هو إزالة الشعر الزائد من الجذور. بالنسبة للعديد من الأشخاص، من المهم التخلص من الشعر غير المرغوب فيه بسرعة وسهولة، يعمل الشمع أيضًا على تحسين ملمس بشرتك ومظهرها عن طريق تنعيم التباين والقضاء على الاحمرار السطحي الناتج عن شعر الوجه الجامح.