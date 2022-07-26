النشا وكيس لبن نيدو: معجزة في تفتيح فوري مجربة ومضمونة وتحدي2022

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عمر شويل - جدة نقدم لكم النشا وكيس لبن نيدو , الماسك الرهيب في التفتيح الفوري للبشرة, حيث من أهم الأشياء التي تبحث عنها الفتيات والنساء فهم يبحثون بتأكيد عن هذا الكريم الرائع والمميز في تفتيح فوري, لو فرحك أقرب محتاج لتفتيح فوري سريع فهذا الكريم هو الحل الأمثل لكي لأنه يعمل على أشراق البشرة, ويجعلها منورة في هذا اليوم المميز, هذا الكريم الرائع هو الخلاصة في التفتيح الفوري للبشرة يعمل علي تغذية البشرة وإعطاءها نضارة غير مسبوقة, من خلال هذا المقال من موقع ثقفني نقدم لكم طريقة عمل النشا وكيس لبن نيدو هذا الكريم المعجزة في التفتيح السريع وتحدي2022.

مكونات عمل ماسك النشا وكيس لبن نيدو الرهيب في التفتيح للبشرة خالية من أي عيوب وتحدي

سوف نتعرف علي بعض المكونات الخاصة بعمل المعجزة الربانية في تفتيح البشرة من أول استخدام فوري وهي كما يلي:-

١كيس صغيرة من لبن أو حليب نيدو.

١ملعقة من النشا.

٤ملاعق صغيرة من ماء الورد.

١كبسولة فيتامين سي.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة التحضير بطريقة خرافية سريعة جدا للحصول علي افضل نتائج بفضل الله وهي كما يلي:-

نحضر وعاء نظيف ونضع فيه ١كيس من لبن نيدو أو ما يعادل حوالي ٣ملاعق كبيرة من لبن نيدو. بعد ذلك نقوم بوضع ملعقة من النشا ونقلب جيداً. ثم نقوم بوضع ٤ملاعق صغيرة من ماء الورد ونخلط المكونات جيداً حتى نحصل على خليط متجانس كريمي. بعد ذلك نقوم بوضع كبسولة فيتامين سي ونقلب جيداً حتى يمتزج الخليط.

طريقة الاستخدام

اليوم سوف نقدم لكم طريقة أستخدم هذا الكريم بطريقة سهلة وبسيطة ومفيدة لكم هي كالتالي:-

نغسل الوجه جيداً بغسول مناسب لكي حتي نتخلص من أي شيء علي البشرة.

ثم نقوم بتخفيف البشرة جيداً ثم نضع الكريم علي البشرة بطبقة رقيقة نوعا ما.

نترك الكريم حتي يجف تماماً لمدة نصف ساعة تقريباً.

بعد ذلك نقوم بفرك الكريم جيداً حتى نتخلص منه.

نغسل الوجه جيداً بماء دافئ ثم بماء بارد حتى نقفل المسامات.

نرطب البشرة بكريم مرطب مناسب لكي وبشرتك.

فوائد كريم النشا وكيس لبن نيدو لتبييض البشرة بشكل مبهر للغاية

أليكم الأن فوائد كريم النشا ولبن نيدو رهيبة جدا للحصول علي أفضل نتائج وهي كالآتي:-