نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لو عندك بطيخة طعمها مش حلو تعالي اقولك تعملي بيها ايه(آيس كريم البطيخ) في المقال التالي
يعد آيس كريم البطيخ من أنواع الآيس كريم اللذيذة، والذي يتم تحضيره من عصير بطيخ ولبن وكريم شانتيه وعسل، كما يعتبر المنقذ لكي عند شرائك بطيخة ويطلع طعمها مش حلو ومش عارفة تعملي بيها إيه، فيمكنك استغلالها فى عمل هذا النوع المثلجات الجميلة الذي سوف يفرح به أفراد عائلتك كثيراً، وكذلك سيغنيكي عن شرائه من المحلات بأسعار باهظة الثمن وكذلك تعطيكي كمية كبيرة وبدون تكاليف، لذا سوف اقدم لحضراتكم اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تجهيز آيس كريم البطيخ فى المنزل بالتفصيل.
مكونات آيس كريم البطيخ
يتكون آيس كريم البطيخ من بعض المكونات البسيطة والغير مكلفة بالنسبة لشرائه جاهز وهى كالتالي:
- ٣ كوب من عصير البطيخ.
- ٣ ملعقة كبيرة من العسل الأبيض أو السكر.
- كوب من اللبن السائل المثلج.
- ٢ ملعقة كبيرة من اللبن البودرة.
- كوب من الكريم شانتيه البودر.
- لون طعام احمر صحي.
للتزيين
- شوكليت شيبس.
طريقة الاعداد والتجهيز
طريقة عمل آيس كريم البطيخ سهلة وبسيطة ويمكنك تنفيذها بكل سهولة فى المنزل وهى كمايلي:
- نحضر البطيخة ونقوم بتقطيعها إلى مكعبات ونضع شوية منها فى المصفاة وبالملعقة نضغط عليها وتحتها طبق عميق ونصفي البطيخ علشان نتخلص من البذر.
- أو يمكنك عصره فى الخلاط أو بالمبشرة كما ترغبين.
- ثم نصفيه ونملئ ثلاث أكواب منه ونقوم بوضعها فى الفريزر حتى يصبح مثلج.
- نحضر وعاء عميق ونضع به اللبن المثلج ونضيف عليه كوب الكريم شانتيه البودر ونخفقهم جيداً بواسطة المضرب الكهربائى حتى يصبح كريمي.
- ثم نضيف عليه العصير المثلج والعسل أو السكر وملعقتين اللبن البودرة ونستمر فى الخفق بواسطة المضرب الكهربائى أو يمكنك استخدام الخلاط العادى.
- حتى يصبح الخليط كريمي الشكل ثم نضيف عليه اللون الأحمر ونخفق حتى يأخذ اللون المطلوب.
- نحضر العلب أو قوالب الآيس كريم او يمكنكم وضعه فى أى أكواب عاديه ونفرغ الخليط بها ونغطيها ونضعها فى الفريزر لمدة ٨ ساعات على الأقل.
- نخرجه من الفريزر ونقوم بتشكيله بواسطة اداة غرف الآيس كريم او إخراج القوالب وتقديمها مع تزيينها بالشوكوليت شيبس وبالف هنا وشفا.
فوائد البطيخ للجسم
البطيخ من الفواكه التى تحتوى على العديد من الفوائد الصحية للجسم والتى سنذكر بعضها فيمايلي:
- يحسن من تدفق الدم داخل الشرايين.
- يقلل من الإصابة بسرطان القولون والبروستاتا والمستقيم.
- يعد واقى من ضربات الشمس والأشعة فوق البنفسجية.
- يعمل كمانع لتورم اليدين والقدمين عند الحوامل.
- يمنع ترسب حمض البوليك فى الدم.
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