قنبلة الجمال ميبو والنشا... سحر التبييض للبشرة وإزالة سواد 20سنة

قنبلة الجمال ميبو والنشا، يعد من اقوى الوصفات التي تجعل وجهك منير كالبدر وتفتح البشرة بطريقة طبيعية وبدون مواد تضر بشرتك، ومن السهل كريم ميبو والنشا في المنزل وبتكلفة ضئيلة جداً وفى وقت قياسي لن تصدقيه، وحيث يحتوي على العديد من العناصر والفيتامينات ومن أهمها فيتامين سي وفيتامينات أخرى كثير التي تغذي بشرتك، وحيث يعمل النشا على إزالة الكلف والرؤوس السوداء الموجودة على الوجه، ويمكن عمل كريم ميبو بوصفات أخرى كثيرة منها بالخيار والعسل والبنجر ومنها الكثير من الوصفات الطبيعية، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني على عمل قنبلة الجمال ميبو والنشا الذي يعمل على تبييض وجهك بطريقة لن تصدق وفي خلال ربع ساعة 2022.

مكونات عمل قنبلة الجمال ميبو والنشا للبشرة العنيدة

سوف نستعرض مع بعض مكونات كريم ميبو والنشا الذي يعطي نتيجة مبهرة في خلال عشرون دقيقة وبمكونات طبيعية وهى كالآتي:-

20 جرام كريم ميبو.

أربع معالق صغيرة من النشا.

خمسة عشر جرام اللبن البودرة.

نصف كوب من الماء البارد.

ملعقة كبيرة من السكر.

نصف ملعقة عصير من الليمون.

ربع ملعقة من زيت اللوز الحلو.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير واستخدام كريم ميبو والنشا لترطيب ونظافة لوجهك وتلاحظين الفرق بنفسك وهى كالتالي:-

نقوم بإحضار وعاء بلاستيك ونضع به الماء والسكر ونعمل على اذابة السكر جيداً حتى يذوب السكر تماما. نضع محلول السكر في إناء ثم نرفعه على النار ويجب أن تكون على نار هادئة لمدة. ثم نضع عليهم اللبن البودرة ثم النشا ونقوم بخلطهم. يتم تقليب المكونات السابقة باستمرار لمدة من ثلاث الى أربع دقائق حتى نحصل على الكريم المناسب. ثم نقوم بإضافة الليمون وميبو ثم زيت اللوز الحلو على الكريم ونضعه في علبة زجاجية. يتم وضعها بالثلاجة لمدة ست ساعات حتى يتم استخدامها.

طريقة الاستخدام

سوف نتحدث على أسهل طريقة لاستخدام الكريم السحري وهى كما يلي:-

ثم نقوم بغسل الوجه جيدا بالماء الفاتر ومسح الوجه بفوطة ناعمة.

ثم يتم توزيع الكريم على الوجه ونتركه لمدة ساعة ثم يتم غسله بالماء البارد.

يتم تكرار استخدام الطريقة ثلاث مرات في الأسبوع للحصول على بشرة بيضاء وبدون حبوب ونظيفة.

فوائد ونصائح كريم ميبو والنشا لتفتيح وإزالة الكلف بطريقة ناجحة

سوف نتعرف علي بعض الفوائد والنصائح لكريم ميبو والنشا وهي كالاتي:-