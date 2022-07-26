نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرع طريقة لتسمين الوجه ونفخ الخدود بدون بوتكس وعمليات في المقال التالي

عمر شويل - جدة كثير من الناس لديهم وجه نحيل تخرج من خلاله العظام، لكنهم بالطبع يريدون الحصول على وصفات وذلك من أجل تسمين الوجه، حيث نفقد أشياء كثيرة مع تقدمنا ​​في العمر، منها جمالنا وجاذبيتنا وتألقنا وأناقتنا، لكن الوجه من أكثر الأشياء تأثراً بالشيخوخة، لذلك يبحث الجميع عن طرق لتسمين الوجه للتغلب على فقدان المظهر الحيوي والمظهر أطول من العمر الفعلي هو أحد أهم أسباب ظهور تجاعيد الوجه.

وصفات طبيعيّة لتسمين الخدّين

تسمين الخدود هي جراحة تجميلية شائعة يتم إجراؤها لإزالة الدهون الزائدة من الوجه وإعطائها حجماً. يتضمن هذا الإجراء عمليات جراحية متعددة لإزالة الدهون من الخدين ثم حقنها مرة أخرى في الوجه. يجعل محلول التسمين هذا عضلات الخد أكثر مرونة أو يوفر تأثير مادة البوتوكس بدون حقن، وهناك وصفات طبيعية سنوضحها لكم كالتالي:

وصفة الزبادي والعسل

يجب تكرار وصفة الزبادي والعسل للحصول على أفضل النتائج، لعلاج نحافة الخدين: امزجي 4 ملاعق كبيرة من الزبادي مع 1 ملعقة كبيرة من عسل النحل، وملعقة كبيرة من خميرة البيرة، وقليل من ماء الورد وكبسولة من فيتامين e وضعيه على الوجه باستخدام إسفنجة ناعمة ورطبة أو بأطراف الأصابع ، باستخدام دائري. حركات حتى يتم امتصاص المنتج جيدًا. اتركيه على الوجه لمدة 30 دقيقة قبل غسله. ستكون التأثيرات أكثر وضوحًا بعد 2 إلى 3 أسابيع من الاستخدام “.

وصفة الخميرة وماء الورد

يُعد تسمين الخدود بالخميرة وماء الورد من أشهر الوصفات المستخدمة لتسمين الخدين، كما أنه يستخدم بشكل شائع كقناع منعم للوجه للعديد من أنواع واضطرابات البشرة، يوضع خليط البودرة هذا على الخدين ويترك في مكانه لمدة 15 دقيقة، ثم يتم غسل الوجه بالماء الساخن ثم البارد، مرري كرة قطنية منقوعة في ماء الورد على الوجه.

وصفة التفّاح لتسمين الخدود

وصفة تسمين خد التفاح هذه المصنوعة من DHA النقي والجلوتاثيون هي واحدة من أفضل العلاجات المنزلية لتقليل دهون الوجه وتجديد شباب البشرة، يحتوي التفاح على مضادات الأكسدة القيمة التي تحافظ على نضارة البشرة وتساعد على ملء الخدين، وهو أمر مفيد جدًا في تقليل تجاعيد الوجه، تحتوي هذه الوصفة أيضًا على إجراء منهجي يتضمن وضع التفاح على الوجه لمدة 10-15 دقيقة في حركات دائرية لتنشيط الدورة الدموية في الوجه ، ثم غسله بالماء الدافئ.