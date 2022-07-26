نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بحبتين من البطاطس اصنعي بنفسك سمبوسك دوامة البطاطس المقلية الخفيفة السريعة في المقال التالي

سمبوسك دوامة البطاطس من الوجبات السهلة الخفيفة، وهى عبارة عن رول من العجين المحشى بالبطاطس ويقطع الى قطع صغيرة مثل السمبوسك بشكل مختلف، وتعد من الوجبات التى تصلح للإفطار أو العشاء لأنها خفيفة ومغذية بما تحتوي عليه من مكونات، والأطفال سوف يحبونها كثيراً وكذلك الكبار لشكلها وطعمها الجميل وسوف يطلبون عملها كل يوم، فهيا بنا متابعينا الأعزاء لنتعرف سوياً من خلال موقع ثقفني على مكونات وطريقة تحضير سمبوسك دوامة البطاطس المقلية بالتفصيل. مكونات سمبوسك دوامة البطاطس تتكون سمبوسك دوامة البطاطس من مكونات بسيطة جداً وغير مكلفة وموجودة بالمنزل وهى كالتالي: للعجينة كوب من الدقيق.

١/٢ ملعقة كبيرة من حبة البركة.

١/٢ ملعقة صغيرة من الملح.

٢ ملعقة كبيرة من الزيت.

١/٣ كوب من الماء. للتغليف ٢ ملعقة كبيرة من الدقيق.

١/٤ كوب من الماء.

١/٢ ملعقة كبيرة من البابريكا. للحشو ٢ حبة من البطاطس مسلوقة.

ثمرة من البصل مبشورة.

قرن من الفلفل الأخضر الحار مقطع قطع صغيرة.

١/٤ ملعقة صغيرة من الكمون.

ملعقة كبيرة من الكاتشب.

ملح حسب الرغبة.

ملعقة كبيرة من الكزبرة الخضراء مفرومة.

١/٢ ليمونة. طريقة الاعداد والتحضير طريقة عمل سمبوسك دوامة البطاطس سهلة وهى عبارة عن عمل العجينة وتجهيز الحشوة وقليها فهيا بنا نتعرف عليها سوياً وهى كمايلي: نحضر وعاء عميق ونضع به كوب الدقيق ونضيف عليه حبة البركة وملعقتين الزيت والملح ونقلبهم مع بعض كويس. ثم نضيف عليهم ثلث كوب الماء ونعجن حتى تتكون لدينا عجينة طرية وملساء نغطيها ونتركها جانباً. ونحضر طبق عميق ونضع به ملعقتين الدقيق والبابريكا وربع كوب الماء ونخفقهم مع بعض كويس ونتركهم جانباً. بعد ذلك نجهز الحشوة ونحضر البطاطس المسلوقة ونهرسها جيداً فو وعاء مناسب ثم نضيف عليها البصل المبشور والفلفل الأخضر الحار والكمون والكاتشب والملح. ثم نضيف عليهم الكزبرة الخضراء المفرومة ونعصر عليهم نصف ليمونة ونعجنهم مع بعض كويس حتى يمتزجوا تماماً. بعد ذلك نقسم العجينة إلى نصفين ونأخذ النصف الأول ونفرده على سطح مرشوش بالدقيق بسمك ١ سم. ثم نأخذ شوية من الحشوة ونفردها على العجينة كلها ونلف العجينة رول ونضغط عليها شوية. نقطعها بواسطة سكين حادة أو قطاعة إلى قطع متساوية الحجم ونحاول نبططها شوية وهكذا مع باقى العجينة. ثم نضعها فى خليط التغليف ونضعها فى زيت ساخن قليلاً على نار متوسطة حتى تتحمر. نخرجها من الزيت على مناديل مطبخ للتخلص من الزيت الزائد ثم نضعها فى طبق التقديم وتقدم بجانب الكاتشب أو أى صوص مفضل عندك وبالف صحة وهنا. فوائد البطاطس المسلوقة تحتوى البطاطس المسلوقة على الكثير من الفوائد الصحية للجسم وسنتعرف على بعضها فيمايلي: أثبتت العديد من الدراسات أن اكل حبة واحدة من البطاطس المسلوقة تعطى الجسم المقدار الذى يحتاجه من البوتاسيوم. تساعد فى علاج ضغط الدم المرتفع لأنها لا تحتوى على دهون أو كوليسترول. تحتوي على نسبة جيدة من الألياف. عمر شويل - جدة بحبتين من البطاطس اصنعي بنفسك سمبوسك دوامة البطاطس المقلية الخفيفة السريعة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بحبتين من البطاطس اصنعي بنفسك سمبوسك دوامة البطاطس المقلية الخفيفة السريعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.