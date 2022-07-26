نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كنز رباني في بيتك…ضعي القرنفل مع زيت الزيتون وشاهدي ماذا يحدث لن تستغنى عنه طول حياتك في المقال التالي
ضعي القرنفل مع زيت الزيتون وشاهدي ماذا يحدث، تعتبر وصفة القرنفل وزيت الزيتون من لها فوائد كثيرة لا تحصى ولا تعد تستخدم لتكثيف وتنعيم الشعر الخشن والجاف وهذه الوصفات تجربة فعالة، وتعتبر وصفة غير مكلفة للأموال لأن مكوناتها متوفرة في كل الأسواق والمحلات التجارية،ويمكن الاحتفاظ بهذه الوصفة في عبوة داخل منزلك، و تنزعج الفتاة من شعرها الخفيف أو الخشن لأن هذه المشكلة تقلل من جمال الفتاة وتجعل لها إحراج بين الآخرين، حيث أنها لا تريد ولا تستطيع ان تقوم بتسريح الشعر وعمل تسريحات والشعر الخشن يصعب تسريحه فتكون محرجه من الصديقات .
ضعي القرنفل مع زيت الزيتون
هناك العديد من الفوائد التي قد يجهلها الكثير عند وضع القرنفل على زيت الزيتون
فوائد وضع القرنفل وزيت الزيتون
وتعتبر الخلطة الطبيعية لأن القرنفل كله زيوت طبيعية، ويحتوي على مواد طبيعية لعلاج الشعر الخفيف و تجعله يزداد كثافة.
كما يساعد القرنفل على إنبات الشعر، ويقوم بالقضاء على مشكلة الفراغات و الصلع
أما زيت الزيتون فله دور كبير في تنعيم الشعر الخشن أو الشعر المجعد ويساعد الشعر على التطويل وأيضا يساعد على سهولة التنشيط وتسريح الفرشاة بين الشعر، ولا يجعله يتساقط كما نعرف بان الإكثار من استخدام الاستشوار ومكواه الشعر والصبغات الصناعية التي تحتوي على مواد كيميائية، فإنها تسبب الجفاف وهيشان الشعر وخشونته وجعل الشعر مجعد فعلينا أن نبتعد عن هذه الأشياء.
مكونات وصفة وضع القرنفل وزيت الزيتون
- أربع ملاعق كبيرة من القرنفل المطحون.
- ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.
- اثنين ملعقة كبيرة من الحليب السائل.
- بالإضافة إلى ملعقة صغيرة من الكركم.
- ثلاثة ملاعق كبيرة من زيت القرنفل.
- اثنين ملعقة كبيرة من الفازلين.
- كمية مناسبة من الماء حسب الطلب.
- ملعقة صغيرة من العسل الأبيض.
طريقة تحضير وصفه القرنفل وزيت الزيتون
- نقوم بإحضار وعاء متوسط نضع به الماء والحليب ثم نقوم بتسخينه، وبعد ذلك نضيف إليه الفازلين والعسل الأبيض ثم يتم التقليب جيدا.
- وبعد ذلك نقوم بوضع القرنفل المطحون وزيت الزيتون ومعهم الكركم وزيت القرنفل، ويتم مزج هذه المكونات جيدا حتى نحصل على خليط متجانس من هذه المكونات.
- ثم بعد ذلك نقوم بوضع الخلطة على الشعر ونوزعها بطريقة مناسبة وخاصة البدا من الجذور ثم إلى الأطراف ونتركها على الشعر لمدة لا تقل عن نصف ساعة.
- وفي النهاية نقوم بغسل الشعر بالماء الدافئ حتى نلاحظ نعومة الشعر بعد أسبوعين وكثافته من استخدام الوصفة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كنز رباني في بيتك…ضعي القرنفل مع زيت الزيتون وشاهدي ماذا يحدث لن تستغنى عنه طول حياتك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.