كنز رباني في بيتك…ضعي القرنفل مع زيت الزيتون وشاهدي ماذا يحدث لن تستغنى عنه طول حياتك

ضعي القرنفل مع زيت الزيتون وشاهدي ماذا يحدث، تعتبر وصفة القرنفل وزيت الزيتون من لها فوائد كثيرة لا تحصى ولا تعد تستخدم لتكثيف وتنعيم الشعر الخشن والجاف وهذه الوصفات تجربة فعالة، وتعتبر وصفة غير مكلفة للأموال لأن مكوناتها متوفرة في كل الأسواق والمحلات التجارية،ويمكن الاحتفاظ بهذه الوصفة في عبوة داخل منزلك، و تنزعج الفتاة من شعرها الخفيف أو الخشن لأن هذه المشكلة تقلل من جمال الفتاة وتجعل لها إحراج بين الآخرين، حيث أنها لا تريد ولا تستطيع ان تقوم بتسريح الشعر وعمل تسريحات والشعر الخشن يصعب تسريحه فتكون محرجه من الصديقات .

ضعي القرنفل مع زيت الزيتون

هناك العديد من الفوائد التي قد يجهلها الكثير عند وضع القرنفل على زيت الزيتون

فوائد وضع القرنفل وزيت الزيتون

وتعتبر الخلطة الطبيعية لأن القرنفل كله زيوت طبيعية، ويحتوي على مواد طبيعية لعلاج الشعر الخفيف و تجعله يزداد كثافة.

كما يساعد القرنفل على إنبات الشعر، ويقوم بالقضاء على مشكلة الفراغات و الصلع

أما زيت الزيتون فله دور كبير في تنعيم الشعر الخشن أو الشعر المجعد ويساعد الشعر على التطويل وأيضا يساعد على سهولة التنشيط وتسريح الفرشاة بين الشعر، ولا يجعله يتساقط كما نعرف بان الإكثار من استخدام الاستشوار ومكواه الشعر والصبغات الصناعية التي تحتوي على مواد كيميائية، فإنها تسبب الجفاف وهيشان الشعر وخشونته وجعل الشعر مجعد فعلينا أن نبتعد عن هذه الأشياء.

مكونات وصفة وضع القرنفل وزيت الزيتون

أربع ملاعق كبيرة من القرنفل المطحون.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

اثنين ملعقة كبيرة من الحليب السائل.

بالإضافة إلى ملعقة صغيرة من الكركم.

ثلاثة ملاعق كبيرة من زيت القرنفل.

اثنين ملعقة كبيرة من الفازلين.

كمية مناسبة من الماء حسب الطلب.

ملعقة صغيرة من العسل الأبيض.

طريقة تحضير وصفه القرنفل وزيت الزيتون