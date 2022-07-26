نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صبغة الحواجب الدائمة”بديل التاتو” في البيت بمكونات طبيعية 100% في المقال التالي

عمر شويل - جدة صبغ الحواجب طبيعيا فى البيت، يعد صبغ الحواجب من أكثر خطى الموضة الرائجة التي تسعى إليها جميع الفتيات للحصول على إطلاله مميزة وجذابة تمنحها جمال ساحر، وتحب الكثير من السيدات استخدام الصبغات والوصفات الطبيعية لصبغ الحواجب لأنها تحتوى على مواد طبيعية تماما ولا تضر ببصيلات الشعر نهائيا ولا تسبب تساقطه مثل الصبغات التي تحتوى على مواد كيميائية.

ومن أكثر المواد الطبيعية المستخدمة فى صبغ الحواجب منزليا هو القهوة والكاكاو والشاي وما إلى ذلك للحصول على لون بنى حيث أنه من الألوان الرائجة المحببة للكثير من السيدات لأنها تليق مع معظم أشكال وألوان البشرة، وفى الأتي نقدم لكم بعض الوصفات الطبيعية من أجل صبغ الحواجب فى المنزل بسهولة.

طرق صبغ الحواجب طبيعيا فى البيت

صبغ الحواجب بالقهوة: يمكنك استخدام القهوة فى صبغ الحواجب باللون البنى الداكن عن طريق خلطها ببعض أنواع الزيوت مثل زيت جوز الهند، ثم يتم تطبيقه على الحواجب بشكل محدد بداخل الرسمة، ويمكنك إضافة بعض من مسحوق الكاكاو عند الرغبة فى صبغ الحواجب باللون البنى الفاتح، وإضافة الكركم عند الرغبة فى صبغ الحواجب باللون الأشقر، وعليك تكرار تلك الوصفات مرتين أسبوعيا إلى أن يمتص شع الحواجب اللون المرغوب.

صبغ الحواجب القرنفل

إذا كنتي تريدي صبغ الحواجب باللون الأسود بشكل طبيعي يمكنك استخدام أعواد القرنفل، عن طريق إشعال النار فى رأس عود القرنفل ثم أطفئها وتركها حتى يبرد تماما، ثم يتم استخدمه فى تمشيط شعر الحواجب حتى تمتلئ جميع الفراغات، ومع الاستمرار عليه سوف تلاحظين تكثيف الحواجب.

صبغ الحواجب بالكاكاو والأولوفيرا

يمكنك استخدام تلك الوصفة للحصول على حواجب سوداء أو باللون البنى الداكن، من خلال خلط ملعقة من جل الصبار مع ملعقة من مسحوق الكاكاو وقرص من الفحم المطحون مع كبسولة من فيتامين e، ويتم تطبيق هذا الخليط على الحواجب لمدة 20 دقيقة ثم يتم شطفه بالماء، ويتم تكرار الوصفة عدة مرات إلى أن تحصلي على اللون المرغوب.

وهذه كانت أفضل الطرق الطبيعية للحصول على صبغة حواجب طبيعية 100% باللون البني بدون استخدام أي صبغات كيميائية.