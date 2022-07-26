كريم النشا والليمون صاروخ التفتيح يجعل البشرة بيضاء ويحارب التجاعيد

كريم النشا والليمون ، من أروع الكريمات الطبيعية التي ينصح باستخدامها الكثير من الأطباء، فهو من الكريمات الرائعة التي تعمل على غلق المسام الواسعة التي تسبب تراكم الدهون داخلها مما يجعل البثور السوداء تتشكل على الوجه بشكل غير مرغوب به، ويعمل على شد التجاعيد المزعجة التي تظهر في مرحلة الشباب، ويقلل من ظهور علامات تقدم العمر التي تسبب الإزعاج لكثير من السيدات، كما يمنح البشرة البياض الناصع ويجعلها نضرة وجميلة طول الوقت، وهو يتميز بقوة الليمون الخارقة التي تعمل على تفتيح البشرة وتوحيد لونها مما يزيد من جمال وحيوية البشرة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم النشا والليمون الرهيب لتفتيح البشرة ومحاربة التجاعيد في أسرع وقت بخطوات سهلة بالمنزل.

مكونات عمل كريم النشا والليمون صاروخ التفتيح

يحتوي الكريم على مكونات بسيطة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-

نصف كوب من الماء.

فنجان صغيرة من عصير الليمون المركز.

ملعقة صغيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة صغيرة من زيت اللوز.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم النشا والليمون صاروخ التفتيح بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل وهى كالتالي:-

نحضر وعاء ونضع بها الماء، وعصير الليمون، والنشا ونقلبهم مع بعض. ثم نقوم بوضع الوعاء على البخار ونقلب برفق حتى نحصل على خليط ثقيل القوام. نترك الخليط جانباً حتى يبرد تماماً، ثم نقوم بإضافة الزيوت ونقلب برفق حتى نحصل على قوام كريمي. ثم نقوم بتفريغ الكريم في علبة صغيرة ونضعها في الثلاجة لمدة ساعة حتى يتماسك الكريم. نقوم باستخدام الكريم كل ليلة على البشرة قبل النوم ويترك حتى الصباح ويتم غسل الوجه بالماء البارد.

فوائد كريم النشا والليمون للبشرة

يمتلك الكريم العديد من الفوائد الرائعة سوف نعرضها عليكم وهى كما يلي:-