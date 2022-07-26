فيتامين سي هو واحد من اهم منتجات العناية بالبشرة ، واللي ليه فوايد كتير جدا لكل انواع البشرة ، وبشكل خاص للبشرة الدهنية ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنتعرف مع بعض على كل فوايد سيروم فيتامين سي للبشرة الدهنية.

فوايد سيروم فيتامين سي للبشرة الدهنية:

1- بيفتح البشرة:

غالبا البشرة الدهنية بيظهر عليها البهتان والتعب في خلال 2 – 3 ساعات بعد تنضيفها ، لان الدهون الزيادة بتخليي البشرة تبان باهتة ، ولكن لحسن الحظ انك تقدري تصلحي ده بكام نقطة من فيتامين سي ، المكون ده ليه القدرة على تفتيح البشرة واضافة الحيوية على بشرتك ، وبالتالي مع وجود فيتامين سي في روتينك اليومي ، هتحافظي على بشرتك الدهنية خالية من العيوب.

بالاضافة كمان انه هيساعد على تخفيف البقع الغامقة وتوحيد لون البشرة ، وبيقلل من فرط التصبغ ولون البشرة غير الموحد.

2- بيساعد على تهدئة تهيج البشرة:

البشرة الدهنية بتميل للتهيج وانسداد المسام بسبب الزيوت الزيادة ، والزيوت الزيادة مش بس بتسد المسام ولكن كمان بتجذب المواد اللزجة والبكتيريا والجراثيم للجلد وبتزود المشكلة ، وده بينتج عنه حب الشباب, الاحمرار, التهيج ، والخصائص المضادة للاكسدة والمضادة للالتهابات الوجودة في فيتامين سي ممكن انها تحارب البكتيريا والجراثيم وتحافظ على صحة بشرتك.

3- بيعالج حب الشباب وندبات حب الشباب:

البشرة الدهنية غالبا من اكتر انواع البشرة اللي بتتعرض لحب الشباب ، بالاضافة انه لما حالة حب الشبابب بتكون شديدة بيسيب وراه ندبات وحفر صغيرة في الجلد ، وده بيخلي الجلد بملمس مش متساوي ، وفيتامين سي اثبت نتايج فعالة في تحسين البشرة ، لانه مليان بخصائص شفائية للجلد اللي بتساعد على اصلاح الجلد التالف اللي بيسببه حب الشباب او التهيج ، وندبات حب الشباب عادة بتميل انها بتكون عميقة وبتسيب علامات شديدة على الجلد ، فيتامين سي ممكن انه يساعد على تحسين نسيج الجلد بشكل كبير لو استخدمتيه بانتظام.

4- بيرطب البشرة:

الترطيب من اهم الحاجات اللي بتحتاجها البشرة ، وبغض النظر عن نوع بشرتك فهي بتحتاج لترطيب ، لان البشرة لما بتكون رطبة خلايا البشرة بتشتغل بشكل صح ، ولما خلايا بشرتك بتستقبل كل اللي محتاجاه ، البشرة هتبقى صحية ونضرة اكتر.

افضل انواع فيتامين سي:

– سيروم فيتامين سي اوز ناتشورال.

– سيروم فيتامين سي ناتافيس.

– سيروم فيتامين سي اوباجي.

– سيروم فيتامين سي من فيشي.

– سيروم فيتامين سي من اورديناري.

– سيروم فيتامين سي من لاروش بوزيه.

– سيروم فيتامين سي ريكسول.

– سيروم فيتامين سي اورانج دايلي.

– سيروم سي ميكس.

– سيروم كولاجرا.

– سيروم اندالو.

– سيروم فارماسيرز.

– سيروم فيتامين سي من كليو.

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