كل اللي محتاجة تعرفيه عن تكنيك استخدام اكتر من نوع كريم اساس Multi-foundation

كل شخص ليه طبيعة بشرة مختلفة عن التاني ، في الاشخاص اللي عندهم منطقة التي زون بتكون دهنية, والبعض بيكون عندهم بشرة جافة, وفي انواع بشرة بتجمع بين الاتنين ، عشان كده بيكون صعب احيانا اختيار كريم اساس مناسب للبشرة بشكل مثالي ، ولكن الخبر الحلو انه التكنيك ده ، هيخليكي تحققي التوازن المثالي ، بحيث ان الزيوت الزيادة ماتبوظش مكياجك ، ولا كريم الاساس يتكتل بسبب جفاف البشرة ، تعالوا نتعرف في السطور الجاية على تكنيك استخدام اكتر من نوع كريم اساس او ال Multi-foundation.

ايه هو ال Multi-foundation؟

ممكن يكون في كتير مننا فاكرين تكنيك استخدام ماسكات مختلفة لعلاج مشاكل البشرة المختلفة في نفس الوقت؟ بنفس الفكرة استخدام انواع مختلفة من كريم الاساس في وقت واحد بدل استخدام منتج واحد بس ، على سبيل المثال استخدام كريم اساس مضيء اكتر على منطقة الخدين (لانها بتحتوي على مناطق جافة اكتر) ووضع كريم اساس غير لامع على منطقة التي زون (لانها دهنية اكتر) ، بالطريقة دي انتي بتخلي المكياج مثالي على بشرتك.

التكنيك ده هيساعد على عمل توازن ، ما بين موازنة الزيوت الزيادة وفي نفس الوقت الحفاظ على مستويات الرطوبة في منطقة الخدين تحت السيطرة ، تعالوا نشوف طريقة عمل التكنيك ده خطوة بخطوة.

طريقة تكنيك Multi-foundation:

– الخطوة 1:

جهزي بشرتك قبل المكياج بوضع كريم مرطب ، عشان المكياج يتفرد على البشرة بسلاسة وسهولة ومكياجك يطلع احلى لازم البشرة تكون مترطبة كويس.

– الخطوة 2:

هنا بتيجي اهم خطوة في اساس مكياجك ، وهي البرايمر ، البرايمر مش بس هيخلي بشرتك مستعدة لتطبيق المكياج وهيخليه يندمج بشكل اكتر سلاسة وسهولة ، ولكن كمان هيضمن لك ان المكياج بتاعك يدوم فترة اطول.

– الخطوة 3:

هاتي نوع كريم الاساس غير اللامع ، وحطيه على المناطق الليي فيها بثور او علامات ، وعلى منطقة التي زون, وعلى جوانب الانف وخط الشعر.

– الخطوة 4:

اخر حاجة ، انهي مكياجك باستخدام كريم اساس مضيء لابراز النقط العالية في وشك زي عضمة الخدين, الجبهة, وقوس كيوبيد.

ازاي تمنعي كريم الاساس يتأكسد على بشرتك