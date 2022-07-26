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كريم نيفيا والقهوة للتفتيح الفوري للبشرة، بالتزامن مع فصل الصيف، وتعرض السيدة أو الفتاة لأشعة الشمس بشكل مباشر، تظهر مشكلة اسمرار البشرة ومعاناتها من تكون التصبغات والبقع الداكنة، بما يفقدهن الثقة بأنفسهن، لذلك نستعرض لك عزيزتي بعض الوصفات الطبيعية التي تعمل على تفتيح البشرة وتوحيد لونها، باستخدام كريم نيفيا من خلال مزجه بمسحوق القهوة، بما يمنحها مظهر صحي ناعم وجذاب. كريم نيفيا والقهوة للتفتيح الفوري للبشرة المكونات ملعقتان من كريم نيفيا.

ملعقتان من مسحوق البن.

حبة واحدة من الليمون. طريقة التحضير قومي بمزج كريم نيفيا مع مسحوق القهوة في وعاء مناسب الحجم، حتى تتحول عجينة متماسكة.

قومي بعصر حبة الليمون، ثم أضيفي عصير الليمون إلى العجينة الناتجة، مع التقليب المستمر حتى تحصلي على ماسك متجانس القوام.

بعد غسل بشرتك بالماء والغسول أو الصابون، قومي بفرد الماسك الناتج على المناطق التي تعاني من الاسمرار.

اتركي الماسك على بشرتك لمدة ربع ساعة، أو حتى يجف تماماً على بشرتك.

اغسلي بشرتك بعدها بالماء الفاتر.

قومي بترطيب بشرتك باستخدام نوع كريم مرطب مناسب لنوع بشرتك.

لتحصلي على أفضل نتيجة ممكن، قومي بتكرار تلك الوصفة 3 مرات على الأقل في الأسبوع وصفة القهوة والنشا لتبيض البشرة ملعقة من القهوة.

ملعقة صغيرة من كريم نيفيا.

ملعقة صغيرة من مسحوق النشا.

عصير نصف ليمونة. طريقة التحضير اخلطي القهوة مع كريم نيفيا جيداً في إناء متوسط الحجم، إلى أن تحصلي على عجينة متماسكة.

أضيفي النشا إلى عصير الليمون في إناء آخر، وامزجيهما جيداً حتى تتأكدي من ذوبان النشا.

قومي بإضافة خليط النشا والليمون إلى خليط القهوة والكريم، وتأكدي من مزج جميع المكونات جيداً، إلى أن يتم الحصول على ماسك متجانس القوام.

اغسلي بشرتك جيداً بالماء والصابون من أجل التخلص من كل الأوساخ العالقة بها، ثم جففيها جيداً باستخدام مناديل ورقية.

افردي الماسك على كامل أجزاء بشرتك المراد تفتيحها، ثم انتظري لمدة ثلث ساعة.

قومي بفرك القناع على بشرتك بحركات دائرية لطيفة، ثم قومي بغسلها بالماء الفاتر. عمر شويل - جدة وشك هينور.. كريم نيفيا والقهوة للتفتيح الفوري للبشرة والمناطق الغامقة بالجسم من أول استعمال - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وشك هينور.. كريم نيفيا والقهوة للتفتيح الفوري للبشرة والمناطق الغامقة بالجسم من أول استعمال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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