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كريم فرد طبيعي للشعر، ظهرت الكثير من كريمات الشعر فرد ومنتجات البروتين والكيراتين، بهدف تلبية احتياجات السيدات والفتيات التي ترغبن في فرد شعرهن خاصةً لذوات الشعر الخشن والمجعد، بما يوفر لهن الوقت والمجهود خاصةَ أثناء عملية تمشيط الشعر، وإمكانية تصفيفه بطرق مختلفة، وإليك بعض الوصفات والطرق الطبيعية التي تعمل على فرد الشعر بفعالية باستخدام مكونات وعناصر طبيعية آمنة وصحية تماماً على الشعر. كريم فرد طبيعي للشعر المكونات ملعقتان صغيرتان من بودرة الجيلاتين.

نصف ملعقة من عصير الليمون.

كوب من الحليب.

ملعقتان من العسل الأبيض.

ملعقتان صغيرتان من زيت جوز الهند.

ملعقتان صغيرتان من نشا الذرة. طريقة التحضير نقوم بوضع الحليب في إناء معدني يصبح لوضعه على النار، ونضيف زيت جوز الهنجد إلى الإناء.

نضع الإناء على النار، مع التقليب المستمر للحليب والزيت.

نخلط الجلاتين مع مسحوق النشا جيداً، ثم نضيف المكونان إلى خليط الحليب وزيت جوز الهند.

نستمر بالتقليب المستمر، حتى يصل الخليط إلى درجة الغليان، ويصبح الخليط ذو قوام متماسك.

نرفع الخليط من على النار، ثم نتركه حتى يبرد تماماً.

نضيف العسل الأبيض وعصير الليمون إلى الخليط، ونمزجهم جيداً، حتى يتكون ماسك متجانس القوام.

نقسم الشعر إلى أربع أجزاء متساوية، ثم نبدأ بفرد الماسك على الشعر، مع التركيز على الأطراف والكسرات.

نمشط الشعر باستخدام مشط واسع الأسنان للأسفل، ونترك الماسك على الشعر مدة لا تقل عن 30 دقيقة.

وأخيراً نقوم بشطف الشعر بالماء الفاتر.

يمكنك وضع القليل من البلسم على شعرك، وتركه لمدة 10 دقائق، ثم شطف الشعر بالماء البارد. وصفة زيت السمسم لفرد الشعر الخشن كوب من السمسم.

بضع ورقات صبار طبيعي.

نصف كوب من زيت الذرة. طريقة التحضير قومي بتحميص السمسم في طاسة على النار، مع التقليب المستمر، حتى يتغير لونه إلى الأصفر الغامق.

ارفعيه من على النار، ثم قومي بطحن السمسم المحمص.

امزجي باقي المكونات مع السمسم المطحون، حتى تحصلي على ماسك متجانس.

افردي الماسك على شعرك، ثم اتركيه لمدة لا تقل عن 3 ساعات.

اغسلي شعرك بالماء الفاتر. عمر شويل - جدة كريم فرد طبيعي للشعر الخشن والمجعد سيجعل شعرك ناعم وحرير بدون أي مواد كيميائية - ثقفني

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