وصفة النشا وزيت الزيتون لإزالة الشعر الزائد نهائيا من الجذور وتبيض فوري للأماكن الغامقة 

النشا وزيت الزيتون لإزالة الشعر، ظهور شعر الجسم بشكل كثيف يسبب إحراج للفتيات والسيدات، حيث تستخدم كل فتاة ما يناسب بشرتها من أدوات إزالة، ولكن معظم هذه الأدوات مثل كريمات الازالة والشفرات تسبب غمقان شديد في البشرة، لذلك تحاول الفتيات الامتناع عن استخدام هذه الأدوات وخاصة لأنها تسبب التهابات في البشرة وغمقانها، وهذا الأمر يزيد من الضيق عند الفتيات، لذلك يبحثن عن وصفات طبيعية تساعد على إزالة شعر الجسم دون تسبب التهابات في البشرة أو ترك علامات، ويمكن استخدام النشا في التخلص من هذا الشعر الزائد والحصول على بشرة نظيفة ونقية، لذا سوف نوضح لكم طرق إزالة الشعر بالنشا.

وصفة النشا وزيت الزيتون لإزالة الشعر

يعرف النشا بأنه من المكونات الأساسية في جميع المنازل، حيث يتم استخدامه في طهي الحلويات، كما يتم استخدامه في تنظيف البشرة وتفتيح لونها والتخلص من الأماكن الداكنة، وكذلك يمكن استخدامه في إزالة شعر الجسم، ويعتبر النشا من المكونات بسيطة الثمن، وتتمثل مكونات الوصفة في الآتي.

المكونات

نشا.

زيت الزيتون.

عصير ليمون.

طريقة تحضير وصفة النشا وزيت الزيتون لإزالة الشعر

يتم تحضير وصفة النشا لازالة شعر الجسم الزائد من خلال تحديد مدى كثافة شعر الجسم، كما أنها وصفة غير مكلفة وتساعد على تفتيح لون بشرة الجسم بشكل سريع، وتزيل شعر الجسم وخلايا الجلد الميت، وتعيد للبشرة جمالها الطبيعي، ويساعد زيت الزيتون على ترطيب البشرة وتنعيمها، ويمكن عمل الوصفة من خلال إتباع الخطوات التالية.

تحتاج بشرة الجسم إلى تنظيف بالماء قبل توزيع الخليط عليها حتى يتم إزالة الأتربة من عليها.

بعدها يتم خلط النشا وزيت الزيتون وعصير الليمون في وعاء.

يتم توزيع الخليط على البشرة ويتم تركه لمدة ربع ساعة.

بعد ذلك يتم فرك الخليط على البشرة وشده عكس اتجاه نمو الشعر.

تليها خطوة تنظيف البشرة من بقايا الخليط.

يتم تكرار استخدام هذا الخليط حتى يتم التخلص من شعر الجسم.

فوائد النشا لإزالة الشعر