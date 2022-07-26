أقوى خلطة لتبيض الجسم كامل والوجه من التصبغات والبقع السوداء ستصبح بشرتك بيضاء وخالية من اي تجاعيد

أقوى خلطة لتبيض الجسم كامل، يوجد أماكن في الجسم والوجه تتحول إلى لون داكن عند التعرض لأشعة الشمس وكذلك عند استخدام كريمات إزالة الشعر، وتحتاج الفتيات إلى تفتيح هذه الأماكن حتى لا تظهر بشكل غير مميز وتصبح بشرة الجسم غير موحدة اللون، لذلك سوف نستعرض لكم أفضل طرق تساعد على تفتيح لون البشرة بشكل سريع ودون ترك التهابات على البشرة.

أقوى خلطة لتبيض الجسم كامل

عند ظهور أماكن داكنة في الوجه مثل حول العينين وجوانب الوجه نتيجة أشعة الشمس والكريمات، لذلك تضطر الفتيات إلى استخدام مستحضرات التجميل لإخفاء هذه الأماكن الداكنة، كما يظهر في الجسم أماكن داكنة مثل الأماكن الحساسة والكوعين والقدمين واليدين وتحتاج الفتيات والعرائس تفتيح هذه الأماكن، لذلك يمكن تفتيح هذه الأماكن من خلال توفير المكونات التالية.

المكونات

ملعقتين من السكر الأبيض.

ملعقة من العسل الأبيض.

قطرات بسيطة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير

تحتاج البشرة إلى تقشير الخلايا الخارجية التي تموت عند التعرض لدرجات الحرارة المرتفعة أو كثرة استخدام الكريمات، لذلك يمكن استخدام السكر في تقشير البشرة من هذه الخلايا الميتة، كما يساهم العسل الأبيض في علاج التهابات البشرة التي تظهر نتيجة استخدام الكريمات، وزيت الزيتون يساهم في ترطيب وتنعيم البشرة، وتتمثل طريقة استخدام الوصفة في إتباع ما يلي.

أولاً نحضر فوطة نظيفة مبللة بالماء الفاتر ونمررها على البشرة لتنظيف البشرة من الأتربة.

بعدها تجفف البشرة بفوطة نظيفة.

بعدها تجفف البشرة بفوطة نظيفة. يتم خلط السكر الأبيض والعسل الأبيض وزيت الزيتون ونقلب جميع المكونات.

تليها خطوة توزيع الخليط على البشرة مع التدليك بشكل دائري.

نترك الخليط على البشرة لمدة عشر دقائق.

بعد ذلك يتم غسل البشرة بالماء الفاتر.

يكرر استخدام هذا الماسك ثلاث مرات في الأسبوع.

وصفة الترمس وعصير الليمون لتبيض الجسم

ملعقتين من مطحون الترمس.

3 ملاعق من عصير الليمون.

طريقة التحضير