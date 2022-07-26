هشة وخفيفة.. طريقة الكيكة الاسفنجية اللذيذة باحترافية مثل الحلواني بكل الاسرار والتكات

ترغب النساء في معرفة طريقة الكيكة الاسفنجية باعتبارها إحدى الطرق الشائعة لإعداد الكيكة تتميز الكيكة الاسفنجية بطعمها الشهي اللذيذ وقوامها الهش الناعم إضافة إلى غناها بالعناصر ذات القيمة الغذائية العالية التي تمد الجسم بالفيتامينات اللازمة، يقوم البعض بتزين هذه الكيكة الرائعة ببعض الإضافات المميزة لعمل تورتة أعياد الميلاد المذهلة بدلًا من شرائها جاهزة.

طريقة الكيكة الاسفنجية

الكيكة الاسفنجية هي إحدى الحلويات البسيطة التي يفضلها الجميع والتي يمكن تناولها كوجبة إفطار أو عشاء خفيفة، يمكن إعدادها بمكونات سهلة وخطوات بسيطة تتمثل في التالي:

مقادير الكيكة العادية الهشة

2 كوب من الدقيق الأبيض المنخول.

كوب ونصف من السكر البودرة.

مقدار كوب وربع من الحليب.

¾ كوب من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

عدد 3 بيضات.

كيس من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

رشة من الملح.

القليل من البيكنج صودا.

طريقة عمل كيكة هشة ومرتفعة

لضمان نجاح الكيكة الاسفنجية يفضل تشغيل الفرن قبل البدء في التحضير.

بعد ذلك يتم وضع المكونات الجافة المتمثلة في الدقيق والبيكنج بودر والبيكنج صودا ورشة

ثم يتم إضافة الملح في وعاء كبير ثم تقلب المكونات مع بعضها حتى تتداخل وتمتزج تمامًا.

بعد ذلك في وعاء عميق يتم خفق البيض مع الفانيليا جيدًا باستخدام المضرب اليدوي أو الكهربائي حتى يتغير لونه.

ثم يضاف السكر إلى الخليط السابق ويقلب جيدًا حتى نحصل على قوام كريمي.

بعد ذلك يفضل إضافة الزبدة في هذه المرحلة مع الاستمرار في الخفق جيدًا حتى تختلط وتذوب تمامًا.

ثم نضيف مقدار الحليب ويقلب الخليط جيدًا.

أخيرًا يضاف خليط الدقيق بالتدريج مع التقليب المستمر حتى نحصل على قوام ناعم خالي من أي تكتلات.

بعد ذلك نصب الخليط في صينية مبطنة بالقليل من الزبدة ورشة من الدقيق كما يمكن الاستعانة بورق الزبدة لتجنب التصاق الكيكة.

ثم نضع الكيكة في الفرن الساخن لمدة نصف ساعة حتى تنضج تمامًا وتترك حتى تبرد ثم تقطع وتقدم في أطباق التقديم.

في نهاية مقال طريقة الكيكة الاسفنجية حيث تم التعرف على المقادير والخطوات الصحيحة التي تمكن ربة المنزل من إعداد هذه الكيكة البسيطة السهلة التي يعشقها الجميع خاصة الأطفال والتي يمكن تناولها بجانب كوب من الشاي أو العصير.