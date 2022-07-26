سحر مفعول كريم نيفيا لفرد الشعر الخشن والمجعد في نصف ساعة لن تصدقي النتائج فرد وتنعيم وإطالة

سحر مفعول كريم نيفيا لفرد الشعر الخشن والمجعد من أول استعمال ، كريم نيفيا من الكريمات التي دور فعال في فرد الشعر المجعد، وليس فقط هذا الاستخدام وإنما يعمل على التخلص من مشاكل أخرى تعاني منها الكثير من النساء، وبما أن الشعر هو أهم زينة بالنسبة للمرأة، ولذلك يجب أن تهتم به، وتجعله ناعم مثل الحرير، و تحتار النساء في اختيار وصفة تستخدم في فرد الشعر المجعد ولذلك نحن جئنا لكم بهذا المقال لكي نسهل لكم طريقة فرد الشعر المجعد مهما كان نوع الشعر، كل ما يجب عليكم فعله هو متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة، ابقوا معنا وتابعونا.

مكونات كريم نيفيا في فرد الشعر المجعد في أسرع وقت ممكن

معظم الوصفات التي تستخدم في فرد الشعر تحتوي على مواد صناعية ضارة على البشرة، ولذلك أصبحت معظم النساء تبعد كل البعد عن هذه المكونات لأنها تريد أن تضع على شعرها مكونات صناعية، لأنها بالفعل تكون ضارة عليها وتساعد على تساقطه باستمرار وظهور القشرة المزعجة التي تجعل المرأة تشعر بالقلق باستمرار، والشعر حقيقي زينة المرأة، ونحن سوف نقدم لكم مكونات الوصفة الطبيعية التي تجعلك لا تستخدم الأجهزة الكهربائية لفرد الشعر مثل الاستشوار والمكواة، وغيرها من الأجهزة الأخرى، وتتلخص المكونات في:

نصف علبة من كريم نيفيا.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من جوز الهند.

ملعقة من الفازلين.

طريقة تحضير الوصفة في فرد الشعر المجعد في أسرع وقت

لو قرأت المكونات تجدها جميعها مكونات طبيعية تساعد في فرد الشعر المجعد وجعله كالحرير، والشعر يجب أن يكون لامع وله ملمس طري، ولكن يجب عليك اتباع الخطوات القادمة، وتتلخص في:

نضع جميع المكونات مع بعضها البعض.

يحب التقليب حتى تتجانس المكونات.

يجب وضع الوصفة على الشعر من الجذور حتىالأطراف.

يجب وضع فوطة على الكتفين.

يجب ارتداء القفازات عندما تستخدمين الوصفة.

يجب ارتداء البونيه على الشعر.

يجب تركها على الشعر لمدة ساعتين.

يجب غسل الشعر بالشامبو جيدا.

يجب تكرار هذه الوصفة حتى نحصل على الفرد المطلوب.

كما ذكرنا في المقال طريقة فرد الشعر الخشن والمجعد بكريم نيفيا فتعاني الفتيات من الشعر الخشن ولكن الكيراتين يكون مكلف للغاية ولكن هناك مواد طبيعية تساعظ علي فرد الشعر الخشن وجعله حرير ولكن هذه المكونات هي كريم نيفيا فهو يفرد الشعر ويجعله حرير في وقت قصير بدون تكاليف فهو يعمل على جعله. ناعم جدا في وقت قصير وبدون تكاليف