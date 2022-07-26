لازم تجربيها.. طريقة عمل كفتة الحاتي المشوية علي الفحم بكل أسرارها وتكاتها بدون ما تكش أو تفك منك

طريقة عمل كفتة الحاتي المشويه على الفحم، كفتة الحاتي من أكثر الوجبات التي تفضل الجميع تناولها في كل الأوقات سواء على وجبة الغذاء أو على وجبة العشاء، لأنها من الوجبات الخفيفة والمفيدة أيضا لجسم الإنسان، ولذلك تذهب الأسر في الخارج في التمتع لتناول وجبة جميلة مثل هذه الوجبة، مكونات كفتة الحاتي بسيطة وسهلة وجميع النساء يمكنهم تحضيرها بكل سهولة ويسر، مع العلم أن هناك بعض الأسرار التي يضعها الحاتي على الكفتة حتى تخرج مثل ما نتذوقها، ولا يعرف أحد هذه الأسرار، ولذلك نحن جئنا إليكم بهذه السطور لكي نوضح لكم ما هي الأسرار التي يضعها الحاتي أثناء تحضيره، كل ما يجب عليكم فعله هو متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة ابقوا معنا وتابعونا.

مكونات كفتة الحاتي المشويه على الفحم

كل يوم تفكر جميع النساء في وجبة يتم تحضيرها على الغذاء، وتحتار في وصفات سهلة وسريعة، ولذلك نحن جئنا بهذه الوصفة التي لا تستغرق وقتا طويلا في تحضيرها، ولذلك نحن نريد أن نريح جميع النساء ونقدم لهم المزيد والمزيد من الوصفات التي لا تستغرق الوقت الكثير، والآن سوف نقدم لكم مكونات طريقة تحضير الوصفة بكل سهولة، وتتلخص المكونات في:

كيلو من اللحم البلدي التي تحتوي نسبة من الدهن.

بصلتين حجم كبير ويتم بشرهم جيدا.

ملعقة كبيرة من توابل اللحم.

ملعقة من الملح.

ملعقة من البقسماط.

ملعقة من البيكنج بودر.

القليل من بودرة القرفة.

ربع كوب من عصير الطماطم.

طريقة تحضير الكفتة المشوية في المنزل

المكونات وبسيطة وسهلة ومعظمها موجود في كل منزل ولا يشترط الذهاب لشراء أي مكون من المكونات السابقة غير اللحمة، والآن إليكم الخطوات:

نضع جميع المكونات مع بعضها البعض.

يجب التقليب جيدا ويجب وضع الخلطة في الثلاجة لمدة عشرة دقائق.

يجب وضع ماء البصل مع عصير الطماطم والقليل من التوابل.

يجب تشكيل الكفتة على هيئة أصابع ولكن يجب غمس اليدين في خلطة ماء البصل والطماطم.

يجب رص أصابع الكفتة في صينية ويتم إدخالها الفرن على درجة حرارة 180 درجة.

عند إخراجها يجب وضع قطعة فحم مشتعلة ويجب إطفائها بالقليل من الزيت.

كما ذكرنا في المقال طريقة عمل الكفته المشويه علي الفحم حيث هناك الكثير من أنواع الكفتة لا تكش أو تفك فيمكن عمل الكفتة بدون ما تكش باستخدم هيه الطريقة وهي وضع ملعقة من البكينج بودر حيث يساهم في جعلها متماسكة وطرية وتضاعف حجمها وتجعلها مثل كفتة الحاتي وقد ذكرنا ابسط طريقة تعمل علي جعل الكفتة لا تكش أو تفك منك