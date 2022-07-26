مش هتشتري الجاهز تاني.. طريقة عمل البرجر علي أصوله وبسر الصنعة بمقادير إقتصادية وطعم يجنن زي المحلات

طريقة عمل برجر المطاعم الشهيرة بدون ما يفك أو يكش ، البرجر من الكلات السريعة المفضلة لدى الكثير سواء كبار أو صغار، كما أن شراءه من الخارج يتكلف الكثير من المال لا تسعى الامهات إلى البحث عن أفضل طريقة عمل برجر المطاعم الشهيرة بدون ما يفك أو يكش، كما إنه في المنزل سيكون مضمون تماما وآمن وصحي، كما لن يتكلف الكثير من المال، لذا سنقدم لكم طريقة عمل البرجر ل4 أفراد في أقل من نصف ساعة، كما إن البرجر من المفضلات لدى الأطفال لا يوجد إقبال كبير من الأطفال على محلات الاكلات الجاهزة.

طريقة عمل برجر المطاعم الشهيرة بدون ما يفك أو يكش

سنحتاج إلى بعض المكونات البسيطة لإعداد أشهى وألذ برجر، مضمون تماما وصحي، يأتي اللحم المفروم على قائمة المكونات الأساسية في إعداد البرجر، وسنعرض لكم بعض المكونات لإعداد البرجر:

كيلو من اللحم المفروم .

بصلة كبيرة مفرومة.

٢ فص من الثوم المفروم.

2 ملعقة كبيرة من البقسماط الناعم.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من الثوم البودر والبصل البودرة.

ملعقة صغيرة من ملح الطعام.

مكونات اضافات:

بعض من شرائح الطماطم.

بعض من شرائح البصل.

شرائح من الجبن الشيدر.

شرائح من الخس .

نصف كوب من الكاتشب.

نصف كوب من المايونيز.

بعض من شرائح الفلفل الألوان.

طريقة التحضير:

نضع مكونات البرجر معا.

ندمج المكونات معا حتى تندمج معا.

نقوم بتشكيل البرجر على شكل حلقات بالقطاعة.

نضع البرجر لمدة ربع ساعة في الثلاجة.

نحضر مقلاة وبها القليل من الزيت.

نضع البرجر في المقلاة حتى ينضج.

لا يفضل تقليب البرجر كثيراً.

نحضر عدد من الكيزر أو الخبز.

نضع شرائح البصل والطماطم ونضع البرجر.

نضع الجبنة والفلفل والكاتشب والمايونيز.

نضع البرجر في عدد الكيزر.

يفضل تقديمه مع بعض البطاطس المقلية المقرمشة.

كما نضع طبق من السلطة الخضراء وطبق من المخلل.

تحضير البطاطس المقلية المقرمشة

نحضر بطاطسية كبيرة ونقشرها.

نغسل البطاطس جيدا ونقطعها على شكل أصابع اليد.

نغسل البطاطس جيدا ثم نضعها في القليل من الماء ورشه ملح وبعض الخل.

نتركها لمدة نصف ساعة تقريبًا.

نضعها في مصفاة ثم نقوم برش القليل من البيكينج بودر.

نقلي البطاطس ونخرجها على مناديل ورقية حتى تصفي الزيت.

كما ذكرنا في المقال طريقة عمل البرجر فهو يتكون من مكونات بسيطة تساعد علي جعله طازج بدون ما يكش لو يفك ويكمن عمل البرجر كما هو مذكور بخطوات سهلة وغير مكلفة وطعمه يكون مثل المطاعم وسهل جدا حيث يحب البرجر الكثير من الكبار والصغار ويبحثون عن طرق سهلة تساعد على جعل البرجر مثل الجاهز وقدمنا لكن أفضل الطرق لعمل برجر ال