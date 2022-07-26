قنبلة التبييض.. كريم البنجر والنشا لتبيض الوجه وتوريد الخدود وإزالة البقع السوداء والتجاعيد من أول استعمال

خلطة البنجر والنشا لتبيض الوجه وتوريد الخدود من أول استعمال ، البنجر من المواد الغذائية المهمة جدا للجسم والبشرة أيضا، لأنه يمد الجسم بنسبة عالية من الحديد الذي يساعد في زيادة الدم في الجسم، ولكن الجديد معنا اليوم أن هو استخدام البنجر في علاج البشرة وتوريد الخدود، لأن أصبح يستخدم في احمرار الخدود الباهتة، لأن معظم المنتجات التي تجعل شكل الخدود وردي تحتوي على مواد كيميائية تضر البشرة، ولكن نحن نريد أن نقدم لكم وصفات طبيعية حتى لا تتأثر البشرة بأي مواد تعمل على ظهور مشاكل للبشرة، لمعرفة المزيد من المعلومات يجب عليكم قراءة باقي الفقرات القادمة ابقوا معنا وتابعونا.

مكونات عمل وصفة البنجر والنشا لتبيض البشرة وتوريد الخدود

البنجر أصبح يدخل في كل المنتجات التي تجعل شكل الوجه وردي وطبيعي، لأن معظم الدراسات أثبتت أن البنجر يعمل على توريد الخدود بشكل طبيعي بالإضافة إلى يثبت على الوجه طوال اليوم مهما قمتِ بغسل الوجه أثناء الوضوء، حيث يعد الوجه المشرق هو هدف كل إمرأة ولذلك نحن نظل نبحث حتى نصل معكم إلى أفضل وأحدث المنتجات الطبيعية، والآن سوف أقدم لكم مكونات وصفة البنجر والنشا:

واحدة فقط من البنجر.

ملعقتين ونصف من النشا.

القليل من ماء الورد.

ملعقة من زيت جنين القمح.

ملعقة من جوز الهند.

طريقة تحضير وصفة البنجر والنشا في توريد الخدود

المكونات كلها طبيعية و مفيدة جدا للبشرة، علاوة على ذلك أن النشا له أكثر من فائدة للبشرة حيث يعمل على ترطيبها وإعطائها الملمس الناعم والمشرق، والآن سوف أقدم لكم خطوات تحضير الوصفة:

يجب تقطيع البنجر إلى قطع صغيرة، ويتم وضعه في الخلاط، وبعد ذلك تصفية البنجر.

يجب أخذ عصير البنجر وبعد ذلك نضع النشا وماء الورد ويتم التقليب

يتم وضعه على النار ويتم التقليب حتى نحصل على كريم كريمي.

يجب غسل الوجه جيدا.

يتم فرد كمية مناسبة من الكريم على الوجه.

يتم فرد كمية مناسبة من الكريم على الوجه. يجب ترك الكريم على لمدة ساعتين.

يجب غسل الوجه جيدا.

يجب تكرار الوصفة كل يوم على الوجه حتى نحصل على شكل وردي وجميل.

كما ذكرنا في المقال طريقة تحضير كريم البنجر والنشا لتجميل الوجه وجعل البشرة بيضاء من أول إستعمال حيث تعمل البنجر علي توريد الخدود وجعل الوجه صافي وتنكون مو بعض المكونات البسيطة التي تساهم في جعل الوجه جميل جدا وخدود وردية فتبحث الفتيات عن طريقة تجعل الوجه صافي وجميل ويمكن استعال هذه الوصفة