نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سينصدم كل من يراك اقوى خلطه بمكونات طبيعية جداً لتسمين الخدود فى أسبوعين فقط في المقال التالي

عمر شويل - جدة وصفة لتسمين الخدود ،تعاني الكثير من السيدات من مشكلة نحافة الوجه أو تهدل الخدود بشكل ملحوظ، مما يؤثر على مظهرها ويزيد من عمرها، ويرجع ذلك للعديد من الأسباب مثل فقدان وزن كبير بطريقة غير صحية، أو بسبب التقدم في العمر ونقص إفراز الكولاجين بطريقة طبيعية والعديد من الأسباب الأحرى.

لذلك ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على أفضل وصفة لتسمين الخدود بمكونات طبيعية وموجودة في كل منزل.

مكونات وصفة لتسمين الخدود

تعد تلك الوصفة من أفضل الوصفات المجربة في تسمين الخدود والتي ينصح بالاستمرار عليها مرتين بالأسبوع لمدة شهر، حتى تلاحظي النتائج، وتتكون تلك الوصفة من المكونات التالية:

ملعقة صغيرة حلبة مطحونة.

ملعقة صغيرة خميرة فورية.

ملعقة صغيرة عسل نحل.

ماء فاتر.

طريقة إعداد وصفة لتسمين الخدود

طريقة تحضير وصفة لتسمين الخدود سهلة وبسيطة ولن تحتاج لأكثر من خمس دقائق، فكل ما عليك هو القيام بالخطوات التالية:

ضعي ملعقة صغيرة من الحلبة المطحونة في وعاء عميق، ثم قومي بإضافة ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية وملعقة صغيرة عسل نحل.

اخلطي جميع المكونات جيدًا، ثم قومي بإضافة الماء الفاتر بالتدريج، حتى يصبح الخليط سهل الفرد والتطبيق.

اغسلي وجهك جيدًا وقومي بإزالة أي مستحضرات تجميل منه، ثم قومي بتطبيق الوصفة السابقة على منطقة الخدود فقط.

اتركي الماسك على بشرتك لمدة 15 دقيقة، ثم اغسلي وجهك بالماء الفاتر.

يجب تطبيق اختبار الحساسية على منطقة صغيرة قبل استخدام الوصفة للتأكد من عدم وجود حساسية من أي من مكونات الوصفة.

أهم النصائح لتسمين الخدود بطرق طبيعية

يتكون الوجه من عضلات ودهون مثل باقي أجزاء الجسم، لذلك فإن الاهتمام بنضارته أو بتسمين الخدود يحتاج إلى بعض الخطوات التي ستلاحظ نتائجها على الفور، ومن أهم تلك الخطوات ما يلي:

القيام بتمرين عضلات الوجه باستخدام أطراف الأصابع وبخطوات معينة لرفع الخدود إلى أعلى والتخلص من الخطوط الرفيعة والتجاعيد (يمكنك البحث على الإنترنت على تمارين شد الوجه).

تناول الخضروات والفاكهة باستمرار، حيث إنها تساعد في نضارة وإشراق البشرة.