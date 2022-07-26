نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدلكة المغربية للعرائس لتفتيح وتبييض وتقشير الجلد الميت والبقع والتصبغات من الجسم كله في المقال التالي

تشتهر المراكز التجميلية بإستخدام الدلكات بجميع انواعها حيث يستخدمون تلك الدلكات اللازمة لتفتيح الجسم حيث نلاحظ ان الكثير من الفتيات يعانون من مشكلات الجسم المختلفة لذلك يلجأون هؤلاء الفتيات الذين يعانون من مشكلة إسمرار الجسم إلى الذهاب إلى تلك المراكز التي تعمل على إستخدام تلك الدلكات التي تعمل على تبييض الجسم، وتعتبر من افضل الدلكات التي يتم وضعها على الجسم هي الدلكات المغربية التي تعمل على تبييض الجسم وجعله ناعم مثل الحرير وبافضل شكل ممكن حيث تعتبر الدلكات المغربية هي الدلكات الشهيرة في إعطاء جسمك النتيجة التي تحلمين بها، ومن اشهر تلك الدلكات المغربية هي دلكة الشاي الأخضر ودلكة النشا مع الزيوت الطبيعية ودلكة الزبادي مع الخميرة وغيرها من الدلكات المختلفة. مكونات عمل وصفة دلكة مغربية لتفتيح الجسم كمية مناسبة من الشاي الاخضر تناسب حجم الجسم.

كمية مناسبة من ماء الورد تناسب كمية الشاي الاخضر.

خمسة ملاعق كبيرة من السكر.

خمسة ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

خمسة ملاعق كبيرة من زيت اللوز الحلو لترطيب الجسم. طريقة عمل وصفة دلكة مغربية لتفتيح الجسم عليكي اولا بالقيام بغسل جسمك جيدا بالماء الفاتر حتى يصبح نظيف تماما.

بعد غسل الجسم وتنظيفه قومي بتعريض جسمك للبخار الذي يعمل على فتح مسام الجسم حتى نتمكن من تنظيف تلك الجسم.

بعد ذلك عليكي بتحضير طبق وضعي به كمية من الشاي الاخضر وضيفي كمية من ماء الورد تناسب كمية الشاي الأخضر وتناسب حجم الجسم وعليكي بخلط الشاي الاخضر مع ماء الورد.

بعد تقليبهما جيدا قومي بإضافة خمسة ملاعق كبيرة من عصير الليمون مع إضافة خمسة ملاعق كبيرة من السكر وإضافة خمسة ملاعق كبيرة من زيت اللوز الحلو وقومي بتقليب تلك المكونات ببعضها جيدا حتى يصبح كثيف.

بعد ذلك قومي بفرك الجسم جيدا بهذه الوصفة حتى تصبح نظيفة واتركي تلك الدلكة على جسمك لمدة خمسة واربعون دقيقة.

بعد مرو ر تلك الوقت قومي بفرك الجسم من هذه الدلكة وقومي بغسل الجسم جيدا بالماء البارد حتى يصبح الجسم نظيف تماما. عمر شويل - جدة الدلكة المغربية للعرائس لتفتيح وتبييض وتقشير الجلد الميت والبقع والتصبغات من الجسم كله - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الدلكة المغربية للعرائس لتفتيح وتبييض وتقشير الجلد الميت والبقع والتصبغات من الجسم كله على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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