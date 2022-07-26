نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسكويت اللانكشير الملون مع كل اسرار تحضيرة في المنزل بكل سهولة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر اللانكشير من أنواع الحلويات التي لديها مذاق شهي كما أنها سهلة التحضير للغاية، فهي من أصناف البسكويت ومكونات تحضيرها غير مكلفة على الإطلاق.

ويكون من السهل شرائها وترغب الكثير من ربات المنازل في تحضير وصفات جديدة لأفراد أسرتها ويعتبر اللانكشير من إحدى تلك الوصفات ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم الطريقة التي تتبع في تحضير اللانكشير.

أسهل طرق تجهيز اللانكشير الملون

طريقة تحضير اللانكشير

يمكن بكل سهولة الآن تحضير اللانكشير في المنزل من خلال المقادير الآتية:

كأس وربع من الزبدة.

½ كأس من السكر المطحون.

بيضة.

كأسان من دقيق الطحين الأبيض.

½ كأس من النشا.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

قطعة من جوز الهند ويتم بشرها.

مقادير التزيين:

من أجل التزيين لابد من إحضار مربى المشمش أو مربى الفراولة.

خطوات التحضير

إليكم في السطور الآتية الخطوات التي تتبع من أجل تحضير اللانكشير

أولًا يتم الحصول على الزبدة ويتم خفقها ثم يتم إضافة السكر البودرة مع الاستمرار في الخفق سواء بشكل يدوي أو عن طريق الخلاط. يتم الاستمرار في الخلط لحين أن يتشكل لديكم خليط ملمسه ناعم. في حين الخلط يتم إضافة بيضة والفانيليا مع الاستمرار في الخلط. بعد ذلك يتم إضافة الدقيق الأبيض والنشا والبيكنج بودر مع الاستمرار في الخلط. ثم يتم إضافة الخليط السابق إلى خليط الزبدة بصورة تدريجية مع المواظبة في التقليب لحين أن يتشكل لديكم العجينة. يتم بعد ذلك ترك العجينة في الثلاجة لحين أن تصبح متماسكة. ثم بعد ذلك يتم تقطيع العجينة إلى كرات صغيرة ثم يتم وضع قطع البسكويت في صينية خاصة بالخبز مع الحرص على ترك مسافة بين كل قطعة بسكويت والأخرى. بعد ذلك يتم تسخين الفرن ويتم خبز قطع البسكويت وتركها لحين أن يتغير لونها إلى اللون الذهبي. وأخيرًا بعد ما يتم الخبز يتم تقديم البسكويت ثم يتم تزينه من خلال وضع المربى على كل قطعة مع رش جوز الهند.

مقادير اللانكشير الملون

كأس ونصف من الدقيق.

بيضة.

لون.

نصف كأس من النشا.

½ كأس من البيكنج بودر.

ربع ملعقة من الفانيليا.

نصف كأس من السكر البودرة.

جوز هند ومربى.

طريقة التحضير:

الحصول على الخلاط ويتم وضع فيه السكر ويتم الخلط ثم الفانيليا والبيض ثم الطحين والبيكنج بودر.

يتم الاستمرار في الخلط لحين الحصول على عجينة متماسكة.

القيام بتقسيم العجينة إلى أكثر من جزء ويتم تلوين العجينة باللون الذي ترغبون فيه