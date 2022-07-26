صبغ الشعر في البيت بدرجات اللون الأحمر كل درجة بطريقتها ووداعاً لدفع مبالغ باهظة للكوافير

تبحث الكثير من السيدات عن طريقة صبغ الشعر في البيت بألوان جديدة، وأكثر تلك الألوان طلباً هو اللون الأحمر بدرجاته سواء كان أحمر ناري أو أحمر رماني أو أحمر نبيتي أو أحمر دم الغزال، وهناك أيضاً الكثير من الدرجات الأخرى التي تدخل تحت مسمى اللون الأحمر، وفيما يلي كل درجة بالطريقة الخاصة بها وكيفية الحصول عليها.

صبغ الشعر أحمر رماني

يعتبر اللون الأحمر الرماني من أكثر الألوان التي حظيت على اعجاب الكثير من الأشخاص ولديها إطلالة مميزة ويتم الحصول على ذلك اللون الرائع من خلال اتباع الخطوات الآتية.

مكونات لصبغ الشعر أحمر رماني

قبل أن يتم الصبغ يلزم أن يتم ارتداء القفازات. بعد ذلك يتم الحصول على عشرة ملاعق من الحناء الحمراء التي تباع عند العطارين. مياه مغلية. ملعقة من الحليب أو الزبادي. بياض بيضة. ملعقة من الزيت. لمونتان.

خطوات صبغ الشعر أحمر رماني

يتم صبغ الشعر بدرجات اللون الأحمر الرماني من خلال اتباع الخطوات الآتية:

أولًا يتم الحصول على المكونات ويتم خلطها مع بعضها البعض بعد ذلك يتم الحصول على إناء ويتم وضع الحناء فيه ثم يتم إضافة الليمون واللبن ثم يتم إضافة المياه المغلية ويتم العجن. يتم العجن لحين ان يتشكل لديكم عجينة لينة. ثم يتم تغطية العجينة ويتم تركها لحين أن تختمر. بعد ذلك يتم وضع بياض البيض عليها ويتم البدء في العجن. ثم يتم وضع زيت على الشعر ويتم التدليك لحماية الشعر من التعرض إلى الجفاف. بعد ذلك يتم وضع الخليط على الشعر بأكمله ثم يتم تركه لمدة ساعتين. ثم يتم غسل الشعر جيدًا بالاعتماد على الشامبو والمياه وبعد ذلك يتم تنشيف الشعر قبل أن يتم تمشيطه. بعد ما يتم التمشيط ستلاحظون أن الشعر أصبح لونه أحمر رماني.

طريقة صبغ الشعر لون أحمر كرزي فاتح

يعتبر اللون الأحمر الكرزي الفاتح من الألوان التي يبحث عنها الكثير من السيدات لما لمدى ذلك اللون من إطلالة مميزة وإليكم في السطور الآتية المواد المستخدمة من أجل الحصول على لون شعر أحمر كرزي فاتح.

مكونات لصبغ الشعر كريزي فاتح

فرشاة توزيع. ثوب لحماية الملابس. قفازات من البلاستيك. مشط. بودرة تفتيح. كأس من مياه الأكسجين. ملعقة من صبغة اللون الأحمر الكرزي. نصف كأس من الشامبو المناسب لنوع الشعر.

خطوات الاستخدام