أطعم فطائر مقلية بالجبنة الشهية واللذيذة بطريقة سهلة وصحية وأفضل من المطاعم

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الفطائر المقلية بالجبنة من أطعم وأشهي أنواع المعجنات المنتشرة والمعروفة في جميع أنحاء دول الوطن العربي وخاصة في مصر بشكل كبير، والتي يحب تناولها جميع أفراد الأسرة وخاصة الأطفال والذين يقبلون على تناولها بشكل كبير، وكذلك يمكننا تناول الفطائر في جميع أوقات اليوم بشكل عام في تعتبر أحد أهم الوجبات الصحية والمفيدة جداً في وجبة الإفطار وذلك بجانب بعض المقبلات، كما أن الفطائر المقلية يتم تناولها في وجبة الغداء بجانب الوجبة الرئيسية بشكل كبير، وهناك من يفضل تناولها في وجبة العشاء وذلك لأنها خفيفة وسريعة الهضم بجانب المقبلات، لذلك فإننا نقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة صحية والتي يتم عملها في المنزل بطريقة أفضل من محلات المخبوزات والمطاعم، لعمل أحلي وأطعم فطائر مقلية بالجبنة. طريقة عمل الفطائر المقلية بالجبنة ومكوناتها المكونات ستة اكواب من الدقيق.

رشة من الملح.

ملعقتان كبيرتان من الخميرة الفورية.

معلقتين كبيرتين من السكر.

ثلاثة ملاعق كبيرة من الحليب البودر.

ربع كوب من زيت الذرة.

كوبان من الماء الدافئ.

كمية من أنواع مختلفة من الجبن.

زيتون اسود واخضر.

فلفل اخضر. طريقة التحضير يتم تحضير طبق كبير وعميق ونضع فيه ستة أكواب من الدقيق، ورشة من الملح ثم نضع معلقتين كبيرتان من الخميرة الفورية ونضيف معلقتين كبيرتان من السكر ثم ثلاث ملاعق كبيرة من الحليب البودر، ونخلط هذه المكونات جيداً باستخدام ملعقة ونمزجهم مع بعض.

نضع ربع كوب من الزيت ثم نضيف كوب من الماء الدافئ إلى المكونات الجافة التى تم مزجها.

ونقوم بعجن هذه المكونات باستخدام اليد ثم نضيف كوب أخر من الماء مع العجن المستمر ومن الممكن إضافة القليل من الدقيق اذا كانت العجينة تحتاج إلى دقيق، ونستمر فى العجن لمدة عشرة دقائق تقريبا للحصول على عجينة طرية وناعمة.

نقوم بوضع غطاء على العجينة ونضعها فى مكان دافئ ليساعدنا على التخمير بشكل سريع، ونتركها لمدة ساعتين أو أقل ليتم تخميرها وليذداد حجمها.

بعد التخمير يتم تقطيع العجينة الى كور متساوية الحجم ونتركها تختمر مرة اخرى، وبعد خمورها نقوم بفرد الكور لتصبح بشكل دائرى.

نحضر طبق لعمل خلطة الحشو وهى كمية من الجبنة الرومى والموتزريلا والشيدر وكمية من الزيتون الاخضر والاسود وأيضا كمية من الفلفل الاخضر ثم نخلطهم جيدا.

بعد فرد كورة من العجين ويكون شكلها دائرية نقوم بوضع ملعقة كبيرة من خلطة الجبن على العجينة، ثم نقوم بلفها على شكل كورة ويتم غلقها جيدا حتى لا يقع منها الحشو.

وبعد حشو جميع الكور بهذا الشكل نقوم بتجهيز طاسة عميقة ونضع فيها كمية مناسبة من الزيت لقلى هذه الفطائر ونضعها على نار متوسطه.

وعند تسخين الزيت جيدا نقوم بوضع الفطائر فى الزيت مع التقليب بشكل مستمر حتى تاخذ اللون الذهبي من جميع النواحي.

وبعد إنتهاء الكمية يتم وضعها في طبق التقديم ومن الأفضل تناولها وهى ساخنة. عمر شويل - جدة أطعم فطائر مقلية بالجبنة الشهية واللذيذة بطريقة سهلة وصحية وأفضل من المطاعم - ثقفني

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