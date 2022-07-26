علاج التجاعيد والهالات السوداء تحت العينين بطريقة سهلة وصحية وأضمن من مراكز التجميل

التجاعيد والهالات السوداء تحت العينين من أكثر المشاكل المزعجة جداً لجميع أفراد العائلة وخاصة السيدات والفتيات بشكل كبير، والذي يعمل على سوء الحالة النفسية والمزاجية لدي جميع الأفراد الذين يعانون من تلك المشاكل، حيث أن البشرة الصافية والمضيئة المشرقة النضرة من أهم ما تبحث عنه كل سيدة وفتاة، حيث أن مشكلة التجاعيد والهالات السوداء تحت العينين تظهر نظرا لعدة عوامل ومنها سوء التغذية السليمة والصحية، كثرة السهر وعدم النوم لفترات طويلة، عدم استخدام المرطبات والكريمات المناسبة لنوع البشرة، التعرض لأشعة الشمس المحرقة لفترات كبيرة في اليوم، وهناك العديد من السيدات اللاتي يلجأن إلي الذهاب الى مراكز التجميل والعناية بالبشرة والتي تستخدم المواد الكيميائية الضارة، ولذلك فإننا نقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة صحية والتي تعمل على علاج التجاعيد والهالات السوداء تحت العينين.

طريقة عمل علاج التجاعيد والهالات السوداء ومكوناتها

وصفة الزبادي لعلاج التجاعيد

ونقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة لعمل أقوي وأجمل علاج التجاعيد حول العينين والوجه والرقبة المميزة، وذلك من خلال طريقتنا المذهلة والتي يتم عملها في المنزل وذلك لضمان صنعها بأفضل الطرق السليمة والصحية، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة أفراد العائلة وخاصة السيدات والفتيات اللاتي يقمن بعمل علاج التجاعيد في المنزل بصورة دائمة.

المكونات

أربعة ملاعق كبيرة من الزبادي.

ملعقة واحدة كبيرة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير

نحضر إناء ونضع فيه أربعة ملاعق كبيرة من الزبادي، ونضيف ملعقة واحدة كبيرة من زيت الزيتون وخلط المكونين جيدا ببعضهما. نضع هذا القناع علي الوجه والرقبة لمدة عشرون دقيقة.

نغسل الوجه والرقبة بالماء الفاتر جيدا. قومي بتكرار هذه الوصفة مرتين أسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.

طريقة عصير الطماطم للقضاء علي الهالات السوداء والتجاعيد

المكونات

حبه واحدة طماطم متوسطة الحجم.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

نصف ملعقة صغيرة كركم.

ملعقتان صغيرتان من حمص الدقيق.

طريقة التحضير