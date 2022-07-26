بدون نقطة زيت طريقة قلي البطاطس الصحية المقرمشة بطريقة سهلة وسريعة وطعم لذيذ مثل المطاعم

لعمل أي عملية قلي ، يجب أن يكون هناك كمية مناسبة من الزيت لقلي المكونات الموجودة فيها ، وكما نعلم جميعًا ، تعد البطاطس من أكثر الأطعمة تنوعًا المطبوخة بطرق وأشكال متنوعة ، بما في ذلك المهروسة ، المسلوقة ، المحمصة ، والمقلية ، عندما نتخيل عند قلي البطاطس ، نتخيل أنها تكفي لثلاثة بطاطس في وعاء به الكثير من الزيت. من المعروف أن هناك عددًا لا بأس به من الأشخاص الذين يكرهون الأطعمة التي تحتوي على الكثير من الدهون ، وخاصة أولئك الذين يعانون من ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم ، أو أولئك الذين يشكون من تناول الكثير من الدهون في أجسامهم ، أو أولئك الذين يتبعون نظامًا غذائيًا خاصًا. السيطرة على مستويات السكر في دمائهم. من المعروف أن الزيت غير مناسب لمرضى السكر ؛ نظرًا لأن الزيت يتحول إلى سكر في الدم ، فإن طريقة القلي هذه تعد حلاً مناسبًا لجميع الفئات المذكورة أعلاه من الأشخاص الذين يمكنهم الاستمتاع بطعم البطاطس دون تناولها لفترة طويلة.

طريقة عمل البطاطس الصحية بدون زيت

قلي البطاطس بدون زيت

مكونات عمل البطاطس الصحي بدون زيت :

حبة واحده من البطاطس او اكثر حسب الرغبة ولكن لابد ان تكون المكونات جميعها متوافقه مع كمية البطاطس

لتر ماء مغلي

ملعقة من زيت

ملعقة من الزعتر

ملعقة من مسحوق الثوم

ملعقة من النشا

ملعقة من الملح

طريقة اعداد البطاطس الصحية :