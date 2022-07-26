محشي الممبار اللذيذ بحرفية وأسرار المطاعم لتحضيره بدون ما ينفجر اثناء سلقه

يعتبر الممبار من المأكولات الشعبية التي يكثر تحضيرها في المطابخ العربية ويتم تناولها بكثرة في أيام عيد الأضحى المبارك، فالممبار من المأكولات الشهية ذات المذاق الشهي وهناك الكثير من السيدات التي لا تعرف طريقة تحضير محشي الممبار في المنزل لذلك من خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم طريقة تحضير محشي الممبار.

طريقة تحضير محشي الممبار

إليكم مقادير تحضير محشي الممبار وهي لا تختلف كثيراً عن المقادير المتعارف عليها لعمل أي نوع من المحشي.

مقادير محشي الممبار

كيلو من الممبار ويتم غسله جيدًا. خمسة كؤوس من الأرز المصري. كيلو ونصف من عصير الطماطم. بصلتان مفرومتان. ملعقتان من صلصة الطماطم. باقتان من الكزبرة الخضراء. باقتان من البقدونس. باقتان من الشبت. ملعقة من الفلفل الأسود. ملعقتان صغيرتان من الملح. فصان ثوم. ملعقة من السكر. ملعقة من التوابل. ملعقتان من الزيت.

خطوات تحضير محشي الممبار