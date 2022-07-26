نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محشي الممبار اللذيذ بحرفية وأسرار المطاعم لتحضيره بدون ما ينفجر اثناء سلقه في المقال التالي
يعتبر الممبار من المأكولات الشعبية التي يكثر تحضيرها في المطابخ العربية ويتم تناولها بكثرة في أيام عيد الأضحى المبارك، فالممبار من المأكولات الشهية ذات المذاق الشهي وهناك الكثير من السيدات التي لا تعرف طريقة تحضير محشي الممبار في المنزل لذلك من خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم طريقة تحضير محشي الممبار.
طريقة تحضير محشي الممبار
إليكم مقادير تحضير محشي الممبار وهي لا تختلف كثيراً عن المقادير المتعارف عليها لعمل أي نوع من المحشي.
مقادير محشي الممبار
- كيلو من الممبار ويتم غسله جيدًا.
- خمسة كؤوس من الأرز المصري.
- كيلو ونصف من عصير الطماطم.
- بصلتان مفرومتان.
- ملعقتان من صلصة الطماطم.
- باقتان من الكزبرة الخضراء.
- باقتان من البقدونس.
- باقتان من الشبت.
- ملعقة من الفلفل الأسود.
- ملعقتان صغيرتان من الملح.
- فصان ثوم.
- ملعقة من السكر.
- ملعقة من التوابل.
- ملعقتان من الزيت.
خطوات تحضير محشي الممبار
- تلك الخطوة مهمة للغاية وهي تنظيف الممبار فيتم الحصول على الممبار ويتم غسله جيدًا لحين أن يتم القضاء على الدهون الزائدة بشكل نهائي ويتم نقعه في المياه والخل وتركه لمدة نصف ساعة.
- يتم غسل الممبار مرة أخرى بالمياه ثم يتم غسله جيدًا بالدقيق والملح ويتم تركه ثم يتم غسله مرة أخرى بالمياه الفاترة.
- بعد ذلك يتم الحصول على إناء ويتم ضع بها عصير الطماطم ثم يتم رفع الإناء على النار ثم يتم وضع معجون الطماطم.
- القيام بإضافة البصل والثوم ويتم التقليب جيدًا ثم يتم رفع الإناء على النار وتركه لحين أن تتسبك الطماطم.
- بعد ذلك يتم إضافة ثمرتان من الطماطم المقطعة ويتم تركهم على النار.
- القيام بإضافة الشبت والبقدونس والكزبرة مع التقليب ثم الكمون مع التقليب.
- بعد ذلك يتم إضافة السكر والملح والفلفل الأسود والتوابل والكمون مع الاستمرار في التقليب.
- القيام بإضافة الأرز مع الاستمرار في التقليب ثم الزيت يتم رفع المكونات ويتم تركها جانبًا لحين أن تبرد ثم يتم تقطيع الممبار.
- بعد ذلك يتم حشو قطع الممبار بالخليط وبعد ذلك يتم وضع إناء كبير على النار ثم يتم إضافة المياه والملح والفلفل الأسود البصل وورق اللورى ثم يتم تركه على النار لحين الغليان.
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