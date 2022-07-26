أحلي كيك البرتقال الهشة والشهية لأولادك بطريقة سهلة وصحية وأفضل من محلات الحلويات

كيك البرتقال الهشة من أحلي وألذ المخبوزات والحلويات المشهورة والمنتشرة في جميع أنحاء العالم العربي، والمحبب تناولها بشكل كبير في جميع أنحاء العالم وخاصة في مصر، والتي يقبل علي تناولها جميع أفراد العائلة وخاصة الأطفال والذين يحبون تناولها ويقبلون عليها بشكل كبير، وذلك لطعمها المميز واللذيذ وذلك بجانب شكلها المميزة والرائع ورائحتها الشهية، وكيك البرتقال أحد أهم وأفضل الحلويات التي يتم تناولها في جميع أوقات اليوم بشكل كبير والتي تعتبر أحد أهم وجبات الإفطار المفضل لدي الكثير من الأفراد، والذين يحبون تناول الكيك بجانب كوب من الحليب، أو الشاي، أو العصير الطازج، أو النسكافيه، أو الكاكاو الساخن كل ذلك بخلاف العديد من المشروبات الأخري، ولذلك فإننا نقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة صحية والتي يتم عملها في المنزل وذلك أفضل من محلات الحلويات، لعمل أحلي وأطعم كيك البرتقال الهشة.

طريقة عمل كيك البرتقال ومكوناتها

ونقدم لك عزيزتي أفضل وأسهل طريقة لعمل ألذ وأطعم كيك البرتقال الهشة والمفيدة جدا، وذلك من خلال طريقتنا المميزة والتي يتم عملها في المنزل وذلك لضمان صنعها بأفضل الطرق السليمة والصحية بشكل كبير، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة أفراد الأسرة وخاصة الأطفال والذين يحتاجون إلى التغذية السليمة والصحية وذلك لبناء أجسامهم بطريقة سليمة وصحية، ودائما ما نؤكد على ضرورة عمل طريقتنا المميزة في المنزل وذلك للتأكد من سلامة وجودة المكونات الغذائية المضافة إلى طريقة عملها، وإختيار أفضلها وأضمنها من الناحية الصحية والغذائية والمفيدة، وذلك في ظل الظروف العالمية الراهنة والتي انتشرت فيها العديد من الأمراض المعدية والخطيرة علي صحة وسلامة أفراد العائلة وخاصة الأطفال بشكل كبير.

المكونات

أربع بيضات.

ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقة كبيرة بشر البرتقال.

نصف كوب زبدة.

كوب سكر ابيض.

كوب عصير برتقال.

كوبان دقيق أبيض.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

رشه ملح.

طريقة التحضير